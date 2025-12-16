L'utilisateur peut bénéficier de conseils et d'astuces via l'assistant d'application intégré dans l'application Kärcher Home & Garden pour une meilleure maîtrise dans de nombreuses situations de nettoyage et lors du nettoyage de divers objets. L'assistant d'application indique le niveau de pression optimal pour l'objet à nettoyer sélectionné. Il suffit ensuite de tourner la lance d'arrosage Vario Power pour régler la pression manuellement. En outre, l'application offre d'autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Cet appareil s'illustre également par son pistolet G 160 Q Power Control ainsi que sa rotabuse. Inclus : le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de détergent universel ainsi que le Car Kit avec un canon à mousse et une brosse de lavage rotative. Parmi les autres équipements, on trouve l'enrouleur de flexible pour un maniement confortable, le système de détergent Plug ’n’ Clean pour un changement rapide et propre du détergent, la poignée télescopique en aluminium haut de gamme, le système Quick Connect pour fixer et détacher sans effort le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi que la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.