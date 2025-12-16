Nettoyeur haute pression K 5 Premium Smart Control Car&Home
Nettoyeur haute pression K 5 Premium Power Control avec assistant d'application intégré dans l'application, pistolet G 160 Q Power Control, lance d'arrosage Vario Power, système Plug ’n’ Clean, enrouleur de flexible, Home Kit et Car Kit.
L'utilisateur peut bénéficier de conseils et d'astuces via l'assistant d'application intégré dans l'application Kärcher Home & Garden pour une meilleure maîtrise dans de nombreuses situations de nettoyage et lors du nettoyage de divers objets. L'assistant d'application indique le niveau de pression optimal pour l'objet à nettoyer sélectionné. Il suffit ensuite de tourner la lance d'arrosage Vario Power pour régler la pression manuellement. En outre, l'application offre d'autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Cet appareil s'illustre également par son pistolet G 160 Q Power Control ainsi que sa rotabuse. Inclus : le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de détergent universel ainsi que le Car Kit avec un canon à mousse et une brosse de lavage rotative. Parmi les autres équipements, on trouve l'enrouleur de flexible pour un maniement confortable, le système de détergent Plug ’n’ Clean pour un changement rapide et propre du détergent, la poignée télescopique en aluminium haut de gamme, le système Quick Connect pour fixer et détacher sans effort le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi que la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.
Fonctionnalités et avantages
Connexion Bluetooth à l'application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Via Bluetooth, l'application transmet la pression optimale au nettoyeur haute pression.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortableLe flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place. Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles. Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Pistolet Smart Control et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1Pistolet avec afficheur LCD et touches pour le réglage de la pression ou le dosage de détergent. La lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 rotative inclut trois buses différentes pour un changement facile. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Poignée télescopique en aluminium haut de gamme
- S'ajuste à la taille de l'utilisateur.
- En tirant sur la poignée télescopique, celle-ci peut être réglée en hauteur.
- Poignée entièrement rétractable pour un rangement peu encombrant.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Pression (bar/MPa)
|max. 135 / max. 13.5
|Débit (l/h)
|max. 350
|Rendement surfacique (m²/h)
|40
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|2.1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|14.4
|Poids emballage inclus (kg)
|22.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|414 x 306 x 588
Scope of supply
- Nettoyeur de surfaces: T 5
- Rallonge de lance
- Brosse de lavage rotative
- Canon à mousse: 1 l
- Détergents: Détergent universel RM 626, 1 l
- Pistolet haute pression: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- Flexible haute pression: 10 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
- Connexion via Bluetooth
- Commande via application
- Smart Services / Features dans l'appli
Zones d’application
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Perron
- Voitures moyennes et breaks
- Murs de jardin et de pierre