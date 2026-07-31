Jeu de lingettes microfibres Salle de bain
Le jeu de lingettes microfibres de qualité pour le nettoyage à la vapeur de la salle de bain inclut : deux serpillères en microfibres, une bonnette abrasive en microfibres pour le suceur à main et une toile de polissage en microfibres.
Une propreté irréprochable dans la salle de bain : avec le jeu de lingettes microfibres Salle de bain en microfibres de qualité. Les deux serpillères en microfibres pour le suceur de sol EasyFix assurent une propreté et une brillance parfaites du sol de votre salle de bain. Grâce au système de velcros, elles se fixent facilement et rapidement sur le suceur de sol EasyFix et peuvent être retirées sans toucher la saleté. La bonnette abrasive en microfibres pour le suceur à main vous permet d’éliminer les dépôts de calcaire et résidus de savon, même incrustés. Grâce à la toile de polissage en microfibres, les miroirs et autres surfaces lisses brilleront de nouveau.
Fonctionnalités et avantages
Microfibres de qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Bonnette abrasive en microfibres pour le suceur à main avec microfibres abrasives et douces
- Élimination optimale des dépôts de calcaire et résidus de savon à l’aide des fibres abrasives.
- Élimination optimale des saletés à l’aide des microfibres douces.
Fixation facile par velcros
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Serpillières en microfibres de qualité supérieure pour le lustrage
- Résultat de polissage sans traces.
- Très bonne absorption de l'eau.
Spécifications
Données techniques
|Composition des fibres textiles
|Chiffon de lustrage : 70 % polyester, 30 % polyamide
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|345 x 112 x 18
Zones d’application
- Sols durs
- Cabine de douche/baignoire
- Lavabos
- Robinetterie
- Miroirs