Avec le kit de brosses pour joints, le nettoyage, par exemple celui des joints de carrelage de la salle de bains ou de la cuisine, devient un jeu d'enfant. Grâce à la forme des poils parfaitement ajustée aux joints, les poils sont plaqués dans les joints avec toute la puissance de la vapeur, garantissant ainsi des joints de carrelage impeccables en un tour de main, et ce, sans utiliser le moindre produit chimique.