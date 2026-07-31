L'alternative idéale pour votre nettoyeur haute pression sans fonction Servo Control : notre lance d'arrosage PowerControl 027 avec effet Powerbuse breveté, qui permet jusqu'à 40 % d'augmentation de la puissance de nettoyage, dispose d'un système de réglage de la pression en continu et simple à utiliser, situé directement à portée de main de l'utilisateur. Vous pouvez ainsi réguler précisément la puissance de nettoyage en cours d'utilisation en fonction de la tâche de nettoyage. Grâce au mode basse pression intégré, vous pouvez utiliser exactement la quantité de détergent nécessaire. Afin d'optimiser davantage le résultat, vous bénéficiez en outre d'un réglage du jet par niveau afin d'adapter l'angle d'arrosage.