Le pistolet haute pression qui permet un plus grand contrôle lors du nettoyage. Équipé d’un afficheur LED pour indiquer le niveau de pression et le mode détergent, ainsi que d’un raccord pratique Quick Connect. Une simple rotation de la lance d'arrosage Vario Power suffit pour régler les niveaux de pression SOFT, MEDIUM et HARD, ainsi que le mode détergent. L’afficheur LED est facile à lire, quelles que soient les conditions météo. Le pistolet convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control et Power Control des classes K 4 à K 5.