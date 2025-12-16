Nettoyeur haute pression K 4 Power Control
Bénéficie d'une assistance idéale via l'application Kärcher Home & Garden avec assistant d'application intégré : le nettoyeur haute pression K 4 Power Control avec pistolet G 160 Q Power Control et lances d'arrosage.
Le nettoyeur haute pression K 4 Power Control rend plus que facile le nettoyage de chaque surface avec la pression adaptée. Et grâce à l'application Kärcher Home & Garden, il devient tout aussi facile de trouver la pression adaptée : l'assistant d'application intégré dans l'application fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Outre l'assistant d'application, l'application propose d'autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que l'accès au portail de service Kärcher. Une fois que le niveau de pression adapté a été trouvé, il se règle très facilement par rotation de la lance d'arrosage et peut être vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. Le K 4 Power Control séduit en outre par le système de détergent Kärcher Plug 'n' Clean pour un changement de détergent sans effort, une poignée télescopique pour un transport aisé ainsi qu'une position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.
Fonctionnalités et avantages
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances d'arrosageLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de KärcherDispositif d'enfichage innovant des bouteilles de détergent Kärcher. Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité tout en assurant la protection et l'entretien de la surface.
Poignée télescopique réglable en hauteur
- Permet de tirer l'appareil à une hauteur confortable.
- Complètement rétractable pour un rangement optimal.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Débit (l/h)
|max. 420
|Rendement surfacique (m²/h)
|30
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1.8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13
|Poids emballage inclus (kg)
|16.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Pistolet haute pression: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Zones d’application
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures