Raclette caoutchouc pour suceur vitres
Raclette caoutchouc pour suceur vitres.
Si nécessaire, la raclette caoutchouc du suceur vitres peut être échangé. Pour un nettoyage des surfaces vitrées sans stries, et ce pendant beaucoup d'années.
Fonctionnalités et avantages
Raclette en caoutchouc
- Pour remplacer la raclette usée du suceur vitres
- Résultat sans traces ni stries
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|gris
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 100 x 7
Zones d’application
- Fenêtres et vitres
- Miroirs