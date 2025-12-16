Rallonge de flexible haute pression 7,5 m
Rallonge de flexible haute pression pour davantage de flexibilité. Le flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 7,5 m de long est renforcé par une tresse textile. Avec protection anti-coude et raccord en laiton.
La rallonge de flexible haute pression de 7,5 m augmente le rayon d’action et assure une flexibilité accrue. La rallonge, renforcée par une tresse textile, est équipée d’un raccord en laiton et d’une protection anti-coude. La rallonge se raccorde simplement entre l’appareil et le flexible haute pression. Le flexible supporte une pression jusqu’à 180 bars et des températures jusqu’à 60 °C. L’utilisation conjointe de détergents est également possible sans souci. Convient à tous les appareils des classes K 2 à K 7.
Fonctionnalités et avantages
Rallonge de flexible de 7.5 m
- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 40
|Pression max. (bar)
|140
|Longueur (m)
|7.5
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.9
|Poids emballage inclus (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|240 x 240 x 65