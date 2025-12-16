La rallonge de flexible haute pression de 7,5 m augmente le rayon d’action et assure une flexibilité accrue. La rallonge, renforcée par une tresse textile, est équipée d’un raccord en laiton et d’une protection anti-coude. La rallonge se raccorde simplement entre l’appareil et le flexible haute pression. Le flexible supporte une pression jusqu’à 180 bars et des températures jusqu’à 60 °C. L’utilisation conjointe de détergents est également possible sans souci. Convient à tous les appareils des classes K 2 à K 7.