Nettoyeur haute pression K 2 Ergo
Le nettoyeur haute pression K2 Ergo offre une grande puissance de nettoyage pour les travaux domestiques. Facile à transporter grâce à sa poignée télescopique réglable.
Le nettoyeur haute pression K2 Ergo 1600 PSI de Kärcher offre une grande puissance de nettoyage pour les travaux domestiques. La poignée télescopique réglable facilite le transport. La lance de pulvérisation Vario permet un réglage rapide entre basse et haute pression sans avoir à changer de buse. La lance de pulvérisation brevetée Dirtblaster® nettoiera les tâches les plus difficiles.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Pression (bar)
|max. 110
|Débit (l/h)
|280
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (A)
|13
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6.2
|Poids emballage inclus (kg)
|8.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|280 x 242 x 572
Scope of supply
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Filtre à eau intégré
Zones d’application
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Perron
- Voitures moyennes et breaks
- Murs de jardin et de pierre
- Mobilehomes