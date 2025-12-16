Canon à mousse FJ 6 avec mousse très puissante pour nettoyer sans efforts toutes les surfaces telles que la peinture, le verre ou la pierre. Idéal pour les véhicules, les vérandas, le mobilier de jardin, les façades, les escaliers, les caravanes, les allées, les murs, les stores, les terrasses, les entrées, etc. Le détergent Kärcher est versé directement dans le réservoir (0,6 litre) du canon à mousse. Il ne reste plus qu’à raccorder le canon à mousse au pistolet et à projeter la mousse. Le dosage du détergent se règle facilement, directement sur le canon à mousse (bouton jaune). L'inclinaison du jet est orientable au besoin. Rincer le canon à mousse à l'eau claire après utilisation afin de prévenir les obstructions dues aux résidus de détergent. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Idéal en association avec le détergent Ultra Foam Cleaner de Kärcher.