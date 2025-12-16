Nettoyeur haute pression K 2 Horizontal
Petit et peu encombrant : le K 2 Horizontal est un nettoyeur haute pression conçu pour les utilisations occasionnelles sur les salissures légères, par ex. sur les vélos, les outils de jardinage et le mobilier de jardin.
La propreté en un clin d'œil : particulièrement petit et peu encombrant, le nettoyeur haute pression K 2 Horizontal permet d'éliminer en un tour de main les salissures des petites surfaces et des véhicules, des outils de jardinage et du mobilier de jardin. Grâce à la lance d'arrosage Vario Power (VPS), la pression d’eau se règle très facilement et s'ajuste par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. L'appareil est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles autour de la maison. Avec son faible poids et la poignée de transport intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 Horizontal peut être transporté confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Le système Quick Connect ajoute encore au confort : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 6 mètres se fixe et se détache facilement de l'appareil et du pistolet. Le pistolet et la lance d'arrosage se rangent confortablement sur l'appareil. Le câble s'enroule ingénieusement autour du pied de l'appareil.
Fonctionnalités et avantages
Appareil particulièrement compact et peu encombrantPour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit. Se porte à une seule main.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Système Quick connectLe flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Parfaitement rangé
- Rangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|127
|Fréquence (Hz)
|60
|Pression (bar)
|max. 110
|Débit (l/h)
|max. 300
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4.5
|Poids emballage inclus (kg)
|6.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 197 x 248
Scope of supply
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Filtre à eau intégré
- Enrouleur de câble