La propreté en un clin d'œil : particulièrement petit et peu encombrant, le nettoyeur haute pression K 2 Horizontal permet d'éliminer en un tour de main les salissures des petites surfaces et des véhicules, des outils de jardinage et du mobilier de jardin. Grâce à la lance d'arrosage Vario Power (VPS), la pression d’eau se règle très facilement et s'ajuste par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. L'appareil est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles autour de la maison. Avec son faible poids et la poignée de transport intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 Horizontal peut être transporté confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Le système Quick Connect ajoute encore au confort : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 6 mètres se fixe et se détache facilement de l'appareil et du pistolet. Le pistolet et la lance d'arrosage se rangent confortablement sur l'appareil. Le câble s'enroule ingénieusement autour du pied de l'appareil.