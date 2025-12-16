L'application Kärcher Home & Garden transforme tout utilisateur en expert en nettoyage et permet un résultat de nettoyage encore plus en profondeur avec le nettoyeur haute pression Kärcher K 2 Power Control. L'application comprend un assistant d'application utile qui fournit à l'utilisateur des conseils et des astuces pratiques pour toutes les tâches de nettoyage ainsi qu'un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. L'appareil est équipé d'un pistolet haute pression ainsi que de 2 lances d'arrosage avec raccord pratique Quick Connect. Le niveau de pression se règle sur la lance d'arrosage Click Vario Power pour un contrôle optimal lors de toutes les tâches de nettoyage. Le Car & Home Kit permet un nettoyage manuel efficace des véhicules et un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues. Il inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse, le nettoyeur de surfaces T 1 et 1 l de nettoyant universel. Poignée télescopique réglable en hauteur pour un déplacement et un rangement pratiques, flexible d'aspiration pour une application aisée des détergents, supports pratiques pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que flexible de 8 mètres.