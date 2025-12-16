Nettoyeur haute pression K 2 Power Control Car & Home
Avec les conseils avisés de l'assistant d'application : le nettoyeur haute pression Kärcher K 2 Power Control, par ex. pour le nettoyage des vélos ou du mobilier de jardin. Avec Car & Home Kit.
L'application Kärcher Home & Garden transforme tout utilisateur en expert en nettoyage et permet un résultat de nettoyage encore plus en profondeur avec le nettoyeur haute pression Kärcher K 2 Power Control. L'application comprend un assistant d'application utile qui fournit à l'utilisateur des conseils et des astuces pratiques pour toutes les tâches de nettoyage ainsi qu'un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. L'appareil est équipé d'un pistolet haute pression ainsi que de 2 lances d'arrosage avec raccord pratique Quick Connect. Le niveau de pression se règle sur la lance d'arrosage Click Vario Power pour un contrôle optimal lors de toutes les tâches de nettoyage. Le Car & Home Kit permet un nettoyage manuel efficace des véhicules et un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues. Il inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse, le nettoyeur de surfaces T 1 et 1 l de nettoyant universel. Poignée télescopique réglable en hauteur pour un déplacement et un rangement pratiques, flexible d'aspiration pour une application aisée des détergents, supports pratiques pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que flexible de 8 mètres.
Fonctionnalités et avantages
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Pistolet et lances d'arrosage avec Quick ConnectIl suffit de fixer et de tourner les deux lances d'arrosage différentes disponibles en fonction des besoins. Réglage optimal de la pression : 3 niveaux de pression et un mode détergent sont disponibles au choix. Contrôle facile : des symboles sur les lances d'arrosage indiquent les réglages effectués.
Poignée télescopique réglable en hauteurPermet de tirer l'appareil à une hauteur confortable. Complètement rétractable pour un rangement optimal.
Flexible d'aspiration intégré
- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Facile d'utilisation. Flexible d'aspiration pour l'utilisation de détergents.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Pression (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Débit (l/h)
|max. 330
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1.4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5.2
|Poids emballage inclus (kg)
|9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Nettoyeur de surfaces: T 1
- Rallonge de lance
- Brosse
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Détergent universel RM 626, 1 l
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Lance d'arrosage Click Vario Power
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Aspiration
- Poignée télescopique
- Filtre à eau intégré
Zones d’application
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon