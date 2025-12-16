Avec le nettoyeur haute pression K 3 Horizontal FJ, petit et peu encombrant, les salissures appartiennent au passé. Doté d'un flexible haute pression de 6 mètres, il est parfait pour les utilisations occasionnelles à l'extérieur de la maison et fait briller les surfaces des jardins et des terrasses de petite superficie jusqu'aux véhicules en passant par le mobilier de jardin. Parmi les accessoires figure un canon à mousse qui produit et projette une mousse puissante pour le nettoyage et le soin des véhicules, des surfaces en pierre ou en bois et des façades. La lance d'arrosage Vario Power (VPS) permet de régler facilement la pression d'eau par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. La rotabuse à jet crayon rotatif décolle même les saletés les plus tenaces. La pompe est protégée par un filtre à eau pour une longue durée de vie. Avec son faible poids et sa poignée de transport pratique intégrée, le K 3 Horizontal FJ peut être facilement transporté jusqu'à son lieu d'utilisation. Système Quick connect : ce raccord rapide permet de fixer et de détacher d'un simple clic le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet. Tous les accessoires fournis se rangent facilement sur le K 3 Horizontal FJ.