Rallonge de flexible haute pression 7,5 m avec QC *Basic Line
Rallonge de flexible haute pression pour plus de liberté. Ce flexible durable de 7,5 m en qualité DN-8 convient à tous les appareils K3 à K7 équipés du raccord pratique Quick Connect à partir de 2008.
Fonctionnalités et avantages
Rallonge de flexible de 7.5 m
- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
Raccord rapide Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 40
|Pression max. (bar)
|140
|Longueur (m)
|7.5
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|240 x 240 x 50