Rallonge de flexible haute pression 7,5 m avec QC *Basic Line

Rallonge de flexible haute pression pour plus de liberté. Ce flexible durable de 7,5 m en qualité DN-8 convient à tous les appareils K3 à K7 équipés du raccord pratique Quick Connect à partir de 2008.

Fonctionnalités et avantages
Rallonge de flexible de 7.5 m
  • Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
Raccord rapide Quick Connect
  • Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Spécifications

Données techniques

Température (°C) max. 40
Pression max. (bar) 140
Longueur (m) 7.5
Couleur noir
Poids (kg) 1.5
Dimensions (L × l × h) (mm) 240 x 240 x 50