Tuyau de 25 pi Kärcher - Connexion rapide

Tuyau de 25 pi Kärcher pour enrouleur

Rallonge de 25 pieds pour nettoyeurs haute pression électriques Kärcher équipée d'un enrouleur de tuyau intégré et d'un pistolet à connexion rapide. Convient aux nettoyeurs haute pression électriques Kärcher K2 - K5, avec enrouleur de tuyau. Maximum 2000 PSI. Maximum 140 degrés Fahrenheit.

Spécifications

Données techniques

Température (°C) max. 60
Pression max. (bar) 160
Longueur (ft) 25
Couleur noir
Poids (kg) 0.7
Poids emballage inclus (kg) 0.7
Dimensions (L × l × h) (mm) 280 x 250 x 60
Machines compatibles