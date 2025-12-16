Tuyau de 25 pi Kärcher - Connexion rapide
Tuyau de 25 pi Kärcher pour enrouleur
Rallonge de 25 pieds pour nettoyeurs haute pression électriques Kärcher équipée d'un enrouleur de tuyau intégré et d'un pistolet à connexion rapide. Convient aux nettoyeurs haute pression électriques Kärcher K2 - K5, avec enrouleur de tuyau. Maximum 2000 PSI. Maximum 140 degrés Fahrenheit.
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression max. (bar)
|160
|Longueur (ft)
|25
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.7
|Poids emballage inclus (kg)
|0.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|280 x 250 x 60