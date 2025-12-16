25ft Replacement Hose - QC

Kärcher 25ft Replacement Hose for Hose Reels

25 foot extension hose for Kärcher electric pressure washers equipped with an onboard hose reel and Quick Connect trigger gun. Fits Kärcher K2 - K5 electric pressure washers, with hose reels. Maximum 2000 PSI. Maximum 140 degrees Fahrenheit.

Specifications

Technical data

Temperature (°C) max. 60
Max. pressure (bar) 160
Length (ft) 25
Colour black
Weight (kg) 0.7
Weight incl. packaging (kg) 0.7
Dimensions (L × W × H) (mm) 280 x 250 x 60
Compatible machines