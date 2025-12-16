25ft Replacement Hose - QC
Kärcher 25ft Replacement Hose for Hose Reels
25 foot extension hose for Kärcher electric pressure washers equipped with an onboard hose reel and Quick Connect trigger gun. Fits Kärcher K2 - K5 electric pressure washers, with hose reels. Maximum 2000 PSI. Maximum 140 degrees Fahrenheit.
Specifications
Technical data
|Temperature (°C)
|max. 60
|Max. pressure (bar)
|160
|Length (ft)
|25
|Colour
|black
|Weight (kg)
|0.7
|Weight incl. packaging (kg)
|0.7
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|280 x 250 x 60