Minuterie d'arrosage WT 2

La minuterie d'arrosage WT 2000 est équipée de 3 sorties d'eau indépendante dont 1 avec minuterie, pour un arrosage en toute simplicité.

La minuterie d'arrosage WT 2 est équipée de 3 sorties d'eau indépendante dont 1 avec minuterie. Le réglage de la durée d'arrosage est de 1 à 120 minutes, et son arrosage s'arrête une fois que la durée préselectionnée est écoulée. Elle est idéale pour raccorder 3 lignes d'eau à un seul et même robinet.

Fonctionnalités et avantages
Minuterie d'arrosage WT 2: 2 sorties d'eau réglable, 1 sortie avec minuterie
Idéal pour connecter 3 tuyaux à une seule sortie d'eau avec un filetage G1
Minuterie d'arrosage WT 2: Connecteur souple
Raccord simple au robinet
Minuterie d'arrosage WT 2: Filetage en plastic
Particulièrement robuste.
Nez de robinet et pré-filtre inclus
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0.4
Poids emballage inclus (kg) 0.5
Dimensions (L × l × h) (mm) 92 x 225 x 200

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

Zones d’application
  • Arrosage du jardin
  • Potager
  • Plantes en pot
  • Plantes ornementales