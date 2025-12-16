Minuterie d'arrosage WT 2
La minuterie d'arrosage WT 2000 est équipée de 3 sorties d'eau indépendante dont 1 avec minuterie, pour un arrosage en toute simplicité.
La minuterie d'arrosage WT 2 est équipée de 3 sorties d'eau indépendante dont 1 avec minuterie. Le réglage de la durée d'arrosage est de 1 à 120 minutes, et son arrosage s'arrête une fois que la durée préselectionnée est écoulée. Elle est idéale pour raccorder 3 lignes d'eau à un seul et même robinet.
Fonctionnalités et avantages
2 sorties d'eau réglable, 1 sortie avec minuterieIdéal pour connecter 3 tuyaux à une seule sortie d'eau avec un filetage G1
Connecteur soupleRaccord simple au robinet
Filetage en plasticParticulièrement robuste.
Nez de robinet et pré-filtre inclus
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|92 x 225 x 200
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Zones d’application
- Arrosage du jardin
- Potager
- Plantes en pot
- Plantes ornementales