Lance d'arrosage Plus
Lance d'arrosage avec extension à tête orientable idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager, que ce soit au sol, comme un suspensions.
La nouvelle lance d'arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s'adapte à toutes vos problématiques d'arrosage floral, que ce soit au sol, comme un suspensions. * 6 formes de jet différentes * Tête orientable pour arroser dans les endroits difficile d'accès * Tête amovible avec bague de protection : protège la lance et facilite son nettoyage * Poignée ergonomique en matériau souple avec interrupteur * Composition métal : grande durée de vie
Fonctionnalités et avantages
6 types de jetsFlexible et polyvalent.
Réglage du débit et interrupteur ON/OFFPour une manipulation facile et aisée
Tête d'arrosage orientable à 180°Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct
Crochet de suspension
- Peut être rangé facilement
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|850 x 150 x 66
Équipement
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: brouillard de pulvérisation
- Forme d'arrosage: jet plat horizontal
- Forme d'arrosage: jet crayon
- Forme d'arrosage: douche
- Forme d'arrosage: jet plat vertical
Videos
Zones d’application
- Arrosage du jardin
- Potager
- Arbres
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage