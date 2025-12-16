Pistolet multifonctions en métal Premium
Avec ce pistolet d'arrosage multifonctions de haute qualité produit en métal durable, vous pouvez arroser différentes plantes selon la demande. Le pistolet est équipé d'une poignée rotative et d'une tête d'arrosage ne laissant aucune goutte.
Le pistolet d'arrosage multifonctions en métal Premium, composé d'éléménts en métal de haute qualité, est extrêmement robuste et par conséquent aussi particulièrement durable. Grâce à ces 4 formes d'arrosage – un jet douche, un jet plat horizontal, un jet aéré et un jet brumisateur – ce pistolet est un appareil multi-talents pour l'arrosage de différentes plantes avec des souhaits individuels. Le jet brumisateur doux est parfait pour des plantes sensibles, tandis que le jet douche est idéal pour l'arrosage des parterres de fleurs et de plantes, par exemple. Avec le jet plat horizontal, vous pouvez entre autres nettoyer des surfaces légèrement polluées. Et le jet aéré permet un grand débit d'eau, qui est utile pour le remplissage de containers. La technologie membranaire innovative sur la tête d'arrosage, développée par Kärcher, permet une utilisation sans gouttes. Aussi exclusif pour Kärcher: la poignée rotative avec gâchette verrouillable, qui peut être pointée vers l'avant ou vers l'arrière, n'est pas non seulement très maniable, mais permet également une opération individuelle confortable. D'ailleurs: les pistolets d'arrosage et les raccords de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.
Fonctionnalités et avantages
Technologie spéciale membranaire
- Assure une utilisation anti-gouttes lors du changement de modèle de pulvérisation ainsi qu'après l'arrêt de l'eau.
Poignée rotative
- Opérabilité individuelle avec le pistolet pointé vers l'avant ou vers l'arrière.
Vanne de contrôle ergonomique
- Réglage du débit d'eau sur le pistolet à une seule main.
Verrouillage simple sur le pistolet
- Pour un arrosage aisé et permanent.
Quatre formes d'arrosage avec fonction de verrouillage: pomme d'arrosoir, jet plat horizontal, jet brumisateur, jet aéré
- La forme d'arrosage correcte pour chaque application.
Des éléments en plastique doux
- Pour une résistance antidérapante, un confort plus élevé et une protection contre les dégâts
Éléments en métal de haute qualité
- Pour une très grande robustesse et une longue durée de vie.
Auto-vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Disque douche amovible
- Pour le nettoyage de la membrane des pistolets bloqués.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 70 x 130
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 4
- Poignée rotative
- Verrouillage sur la poignée
- Débit d'eau peut être réglé
- Fonction d'autovidange
- Des éléments en plastique doux
- Métal
- Forme d'arrosage: brouillard de pulvérisation
- Forme d'arrosage: jet plat horizontal
- Forme d'arrosage: jet perlé
- Forme d'arrosage: douche
Videos
Zones d’application
- Arrosage du jardin
- Parterre de fleurs
- Plantes en pot
- Nettoyage de feuilles
- Plantes fragiles (par ex. plants)
- Haies