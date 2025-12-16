Le pistolet d'arrosage multifonctions en métal Premium, composé d'éléménts en métal de haute qualité, est extrêmement robuste et par conséquent aussi particulièrement durable. Grâce à ces 4 formes d'arrosage – un jet douche, un jet plat horizontal, un jet aéré et un jet brumisateur – ce pistolet est un appareil multi-talents pour l'arrosage de différentes plantes avec des souhaits individuels. Le jet brumisateur doux est parfait pour des plantes sensibles, tandis que le jet douche est idéal pour l'arrosage des parterres de fleurs et de plantes, par exemple. Avec le jet plat horizontal, vous pouvez entre autres nettoyer des surfaces légèrement polluées. Et le jet aéré permet un grand débit d'eau, qui est utile pour le remplissage de containers. La technologie membranaire innovative sur la tête d'arrosage, développée par Kärcher, permet une utilisation sans gouttes. Aussi exclusif pour Kärcher: la poignée rotative avec gâchette verrouillable, qui peut être pointée vers l'avant ou vers l'arrière, n'est pas non seulement très maniable, mais permet également une opération individuelle confortable. D'ailleurs: les pistolets d'arrosage et les raccords de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.