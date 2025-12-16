Dévidoir automatique CR 7.220 (20 m)
Dévidoir automatique compact est idéal pour arroser facilement son jardin, sans perdre d’espace.
Ce dévidoir automatique compact est idéal pour arroser facilement son jardin, sans perdre d’espace. Sa fixation murale inédite rend son installation possible, quelle que soit la configuration du jardin. Et grâce à un astucieux système de réglage de l’orientation, terminé les impacts sur le mur.
Fonctionnalités et avantages
Y compris flexible 1/2'' de 20 plus 2 m de qualité Premium, sans phthalates (< 0.1%)
Lance d’arrosage
1 raccord rapide
1 raccord rapide Aqua Stop
1 nez de robinet G3/s avec réduce
Rangement des accessoires intégrés
Prêt à l'emploi
Spécifications
Données techniques
|Pression d'éclatement (bar)
|24
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|10.8
|Poids emballage inclus (kg)
|11.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 506 x 420
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Équipement
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
Videos
Zones d’application
- Arrosage du jardin
- Plantes en pot
- Plantes ornementales