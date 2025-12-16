Kit d'arrosage avec pistolet d'arrosage multifonctions Plus 1/2" – 30 m
Kit d'arrosage idéal pour les débutants, avec tuyau PrimoFlex® 1/2" de 30 m, pistolet d'arrosage multifonctions Plus et d'autres accessoires pratiques.
Ce kit d'arrosage contient tout ce qu'il faut pour débuter facilement dans l'arrosage du jardin : le tuyau PrimoFlex® 1/2" de 30 mètres, le pistolet d'arrosage multifonctions Plus avec 4 formes d'arrosage, poignée confort rotative et technologie membranaire pour une utilisation sans gouttes, un nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2 ainsi qu'un raccord universel et un raccord universel avec Aqua Stop. Les tuyaux de la gamme de produits d'arrosage Kärcher sont extrêmement flexibles, robustes et résistants au vrillage. Les avantages sautent aux yeux : longévité et maniabilité pour un entretien exceptionnel du jardin.
Fonctionnalités et avantages
Tuyau standard 1/2" de 30 m
- Kit idéal pour les débutants.
Garantie de 12 ans
- Excellente longévité.
Raccord universel 2.645-191.0
- Compatible avec toutes les marques connues.
Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
- Compatible avec tous les tuyaux d'arrosage.
Quatre formes d'arrosage avec fonction de verrouillage: pomme d'arrosoir, jet plat horizontal, jet brumisateur, jet aéré
- La forme d'arrosage correcte pour chaque application.
Technologie spéciale membranaire
- Pour une utilisation sans fuites, même pendant le changement de forme d'arrosage et après avoir coupé l'eau.
Poignée rotative
- Opérabilité individuelle avec le pistolet pointé vers l'avant ou vers l'arrière.
Verrouillage simple sur le pistolet
- Pour un arrosage aisé et permanent.
Des éléments en plastique doux
- Pour une résistance antidérapante, un confort plus élevé et une protection contre les dégâts
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″
|Longueur de flexible (m)
|30
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|3.6
|Poids emballage inclus (kg)
|3.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|290 x 290 x 165
Scope of supply
- Raccord rapide universel: 1 Pièce(s)
- Raccord rapide universel avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
Équipement
- Forme d'arrosage: brouillard de pulvérisation
- Forme d'arrosage: jet plat horizontal
- Forme d'arrosage: jet crayon
- Forme d'arrosage: douche
Zones d’application
- Arrosage du jardin
- Potager
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage