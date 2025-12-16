Ce kit d'arrosage contient tout ce qu'il faut pour débuter facilement dans l'arrosage du jardin : le tuyau PrimoFlex® 1/2" de 30 mètres, le pistolet d'arrosage multifonctions Plus avec 4 formes d'arrosage, poignée confort rotative et technologie membranaire pour une utilisation sans gouttes, un nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2 ainsi qu'un raccord universel et un raccord universel avec Aqua Stop. Les tuyaux de la gamme de produits d'arrosage Kärcher sont extrêmement flexibles, robustes et résistants au vrillage. Les avantages sautent aux yeux : longévité et maniabilité pour un entretien exceptionnel du jardin.