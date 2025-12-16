Pour une puissance nominale absorbée de 1 100 watts, l'aspirateur eau et poussières WD 5 P V-25/8/35 offre une aspiration ultra puissante en étant économe en énergie. Il élimine les saletés sèches, humides, fines et grossières sans laisser de traces. Le WD 5 P V-25/8/35 est équipé d'une cuve en plastique de 25 litres, d'un câble de 8 mètres, d'un flexible d'aspiration de 3,5 mètres avec poignée amovible, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. Il comporte également une prise intégrée avec interrupteur automatique marche/arrêt pour brancher des outils électroportatifs, un bouton rotatif pour réguler la puissance en fonction des besoins, et une fonction de nettoyage de filtre qui permet de rétablir rapidement la puissance d'aspiration. Le filtre plissé plat permet d'aspirer les salissures sèches et humides sans interruption et sans changement de filtre. Grâce à sa technologie brevetée d'enlèvement, le filtre peut être retiré en quelques secondes et sans aucun contact avec la saleté. Lorsque l'appareil ne fonctionne pas, les tubes et le suceur pour sol peuvent être placés rapidement et commodément dans la position de stationnement prévue sur le pare-chocs. Rangement peu encombrant et sûr du flexible d'aspiration sur la tête de l'aspirateur. Comprend une fonction de soufflerie, un espace de rangement pour les outils et les petites pièces, ainsi qu'un rangement pour les câbles et les accessoires.