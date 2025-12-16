Aspirateur eau et poussières WD 5 P V-25/8/35
Avec sa remarquable puissance d'absorption, sa cuve en plastique de 25 litres, sa prise intégrée, son câble de 8 mètres et son flexible d'aspiration de 3,5 mètres, le WD 5 P V-25/8/35 a de quoi impressionner.
Pour une puissance nominale absorbée de 1 100 watts, l'aspirateur eau et poussières WD 5 P V-25/8/35 offre une aspiration ultra puissante en étant économe en énergie. Il élimine les saletés sèches, humides, fines et grossières sans laisser de traces. Le WD 5 P V-25/8/35 est équipé d'une cuve en plastique de 25 litres, d'un câble de 8 mètres, d'un flexible d'aspiration de 3,5 mètres avec poignée amovible, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. Il comporte également une prise intégrée avec interrupteur automatique marche/arrêt pour brancher des outils électroportatifs, un bouton rotatif pour réguler la puissance en fonction des besoins, et une fonction de nettoyage de filtre qui permet de rétablir rapidement la puissance d'aspiration. Le filtre plissé plat permet d'aspirer les salissures sèches et humides sans interruption et sans changement de filtre. Grâce à sa technologie brevetée d'enlèvement, le filtre peut être retiré en quelques secondes et sans aucun contact avec la saleté. Lorsque l'appareil ne fonctionne pas, les tubes et le suceur pour sol peuvent être placés rapidement et commodément dans la position de stationnement prévue sur le pare-chocs. Rangement peu encombrant et sûr du flexible d'aspiration sur la tête de l'aspirateur. Comprend une fonction de soufflerie, un espace de rangement pour les outils et les petites pièces, ainsi qu'un rangement pour les câbles et les accessoires.
Fonctionnalités et avantages
Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriquesLes poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement. L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.
Excellent nettoyage du filtreL'air pulsé puissant transfère la salissure du filtre vers la cuve à déchets, sur simple pression d'un bouton. La puissance d'aspiration d'origine est vite retrouvée.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement compact du flexible sur la tête de l'appareil.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
- Nettoyage en douceur des surfaces sensibles et des objets délicats.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1100
|Puissance d’aspiration (W)
|260
|Dépression (mbar)
|max. 260
|Débit d'air (l/s)
|max. 74
|Taille de la cuve (l)
|25
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve jaune Pare-chocs jaune
|Câble d'alimentation (m)
|8
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|8.7
|Poids emballage inclus (kg)
|13
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|418 x 382 x 653
Scope of supply
- Longueur flexible d'aspiration: 3.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible avec protection électrostatique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 mm
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Commutable
- Suceur pour fentes
- Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
- Fonction de nettoyage du filtre
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Réglage de puissance
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport 3 en 1 confortable
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 5 Pièce(s)
Videos
Zones d’application
- Atelier
- Rénovation
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Terrasses
- Liquides
- Cave
- Salle de loisirs
- Entrée