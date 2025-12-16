Aspirateurs à batterie BVL 3/1 Bp Pack
Pour le nettoyage dans les espaces les plus exigus, l'aspirateur dorsal ultra léger BVL 3/1 Bp Pack est performant et fonctionne sur batterie. Son matériau PPE robuste et son excellent rapport qualité-prix sont ses principaux atouts.
Ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie, l'aspirateur dorsal BVL 3/1 Bp Pack est le premier aspirateur à afficher un poids dorsal de seulement 4,5 kg grâce au matériau PPE innovant dont les propriétés permettent à la fois une robustesse et une longévité particulières. Pour les concierges dans les écoles, les artisans ou les particuliers, le nettoyage de lieux spécifiques et des escaliers devient un jeu d'enfant. Avec son aspiration puissante et son volume de réservoir de trois litres, cet aspirateur dorsal est parfait pour les tâches de nettoyage dans les espaces les plus exigus. Sa puissante batterie Kärcher Battery Power lui assure une autonomie élevée. Le châssis ergonomique de l'aspirateur dorsal permet également un travail sans fatigue. Grâce au boîtier de commande pratique fixé à la ceinture pour piloter toutes les fonctions de base ou supplémentaires essentielles, le BVL 3/1 Bp Pack offre une utilisation aisée et très conviviale. L'équipement de série comprend divers accessoires dont la puissante batterie lithium-ion Kärcher Battery Power+ 36 volts, le chargeur rapide correspondant ainsi qu'un sac filtrant non tissé indéchirable. Un filtre HEPA 14 hautes performances est également disponible en option.
Fonctionnalités et avantages
Aspirateur dorsal à batterie ultra légerFabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant. Garantit un travail ergonomique. Permet un transport aisé.
EPP (polypropylène expansé) hautement innovantParticulièrement robuste et très durable. Ultra léger. Très écologique car recyclable à 100 %.
Grande ergonomieChâssis deuter® très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées. Le tableau de commande fixé à la ceinture permet de commander et de contrôler confortablement toutes les fonctions. Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.
Moteur EC sans balais
- Résistance élevée à l'usure et longue durée de vie.
- Permet des interventions prolongées tout en augmentant l'efficacité et la productivité.
Mode eco!efficiency
- Le mode eco!efficiency réduit la consommation d'électricité et le niveau sonore de l'appareil tout en prolongeant l'autonomie de la batterie.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Changement de batterie rapide entre différents appareils en fonction des besoins.
- Augmente la productivité et la sécurité au travail.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Volume de la cuve (l)
|3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Débit d'air (l/s)
|35.4
|Puissance nominale (W)
|350
|Dépression (mbar/kPa)
|189 / 18.9
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|5
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 120 (5,0 Ah) / env. 130 (6,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / max. 52 (5,0 Ah) Mode Power : / max. 31 (5,0 Ah) Mode eco!efficiency : / max. 73 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 41 (7,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|98 / 138
|Courant de charge (A)
|2.5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|4.9
|Poids emballage inclus (kg)
|8.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|220 x 317 x 450
Scope of supply
- Version: Batterie et chargeur compris
- Longueur flexible d'aspiration: 1 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Aluminium
- Suceur sol commutable
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Batterie: Batterie 36 V / 5,0 Ah Battery Power (1 pièce)
- Chargeur: Chargeur rapide 36 V Battery Power (1 pièce)
Équipement
- Mode eco!efficiency
- Châssis
Videos
Zones d’application
- Adapté aux tâches des concierges dans les écoles
- Également optimal pour les artisans
- Idéal pour les particuliers
- Nettoyer les escaliers ? Un jeu d’enfant
- Nettoyage ponctuel