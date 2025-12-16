Ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie, l'aspirateur dorsal BVL 3/1 Bp Pack est le premier aspirateur à afficher un poids dorsal de seulement 4,5 kg grâce au matériau PPE innovant dont les propriétés permettent à la fois une robustesse et une longévité particulières. Pour les concierges dans les écoles, les artisans ou les particuliers, le nettoyage de lieux spécifiques et des escaliers devient un jeu d'enfant. Avec son aspiration puissante et son volume de réservoir de trois litres, cet aspirateur dorsal est parfait pour les tâches de nettoyage dans les espaces les plus exigus. Sa puissante batterie Kärcher Battery Power lui assure une autonomie élevée. Le châssis ergonomique de l'aspirateur dorsal permet également un travail sans fatigue. Grâce au boîtier de commande pratique fixé à la ceinture pour piloter toutes les fonctions de base ou supplémentaires essentielles, le BVL 3/1 Bp Pack offre une utilisation aisée et très conviviale. L'équipement de série comprend divers accessoires dont la puissante batterie lithium-ion Kärcher Battery Power+ 36 volts, le chargeur rapide correspondant ainsi qu'un sac filtrant non tissé indéchirable. Un filtre HEPA 14 hautes performances est également disponible en option.