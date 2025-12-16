Balayeuse mécanique S 6 Twin *KNA

Idéale pour les surfaces étendues, de largeur importante, et pour une propreté parfaite jusqu'aux bords tout au long de l'année : la balayeuse S 6 Twin avec 2 brosses latérales, réservoir à déchets de 38 l et une largeur de balayage de 860 mm.

Printemps, été, automne ou hiver – la nouvelle balayeuse S 6 Twin de Kärcher convient pour le nettoyage autour de la maison et dans le jardin tout au long de l'année. Elle est efficace : grâce à son rouleau de balayage puissant, à ses 2 brosses latérales et à sa largeur de balayage totale de 860 millimètres, elle balaie aisément des superficies jusqu'à 3 000 m² en une heure. Elle est ergonomique : le guidon se règle facilement en 2 positions sans avoir à se pencher et offre ainsi un ajustement optimal à la taille de l'utilisateur respectif. Et elle est propre : les déchets balayés sont amenés directement dans le réservoir à déchets d'une contenance de 38 litres qui peut être vidé sans se salir les mains. Autre atout : le réglage en hauteur supplémentaire de la brosse latérale qui permet une adaptation de la pression de contact à tous les déchets balayés et par conséquent un résultat de balayage optimal. En outre, la S 6 Twin peut être repliée entièrement en toute simplicité grâce à une surface d'appui sur le cadre et rangée avec un encombrement minimal. Grâce à la fixation sans outils de la brosse latérale, la balayeuse est prête à l'emploi en un clin d'œil.

Fonctionnalités et avantages
Balayeuse mécanique S 6 Twin *KNA: Cache pratique pour la brosse latérale
Cache pratique pour la brosse latérale
Fixation sans outils de la brosse latérale pour un équipement et une utilisation rapides.
Balayeuse mécanique S 6 Twin *KNA: Surface d'appui confortable
Surface d'appui confortable
Repli intégral de la balayeuse sans avoir à se pencher – pour un rangement peu encombrant.
Balayeuse mécanique S 6 Twin *KNA: Réglage en hauteur flexible des brosses latérales
Réglage en hauteur flexible des brosses latérales
Adaptation individuelle de la pression de contact pour différents types de saleté.
Grand réservoir à déchets
  • Un vidage fréquent du réservoir à déchets n'est pas nécessaire.
Retrait facile du réservoir à déchets
  • Vidage facile du réservoir à déchets.
Réservoir à déchets autonome
  • Vidage du réservoir à déchets sans contact avec la saleté.
Grande largeur de balayage
  • Haute performance de nettoyage.
Balayage au plus près des bords
  • Balayage en profondeur des recoins, rebords et joints.
Guidon réglable en continu
  • Un balayage qui ménage le dos grâce à un réglage en hauteur individuel.
Poignée pratique
  • Grâce à la poignée, la balayeuse peut être portée et rangée facilement.
Spécifications

Données techniques

Largeur de travail avec balais latéraux (mm) 860
Rendement surfacique max. (m²/h) 3000
Boîtier/cadre Plastique/plastique
Cuve à déchets (l) 38
Couleur jaune
Poids sans accessoires (kg) 14.8
Poids, en état de marche (kg) 14.8
Poids emballage inclus (kg) 17.2
Dimensions (L × l × h) (mm) 926 x 872 x 1032

Scope of supply

  • Brosses latérales: 2 Pièce(s)

Équipement

  • Guidon ergonomique
  • Guidon réglable en hauteur (2 positions)
  • Position de rangement
  • Surface d'appui pour un rangement peu encombrant
  • Brosse latérale réglable en continu
  • Fixation sans outils de la brosse latérale
  • Réservoir à déchets autonome
Zones d’application
  • Surfaces dans la maison et le jardin
  • Allées autour de la maison
  • Chemins
  • Allées, entrées de garage
  • Cave
Accessoires