Nettoyeur de sols Nettoyeur de sols durs FC 7 Cordless sans fil
Des sols fraîchement lavés, sans avoir à aspirer avant : le nettoyeur de sols FC 7 Cordless Extra à LED élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien en un seul passage.
Fini d’aspirer avant de laver le sol ! Avec sa technologie à 4 rouleaux en contre-rotation, notre nettoyeur de sols FC 7 Cordless Extra à batterie élimine sans effort et rapidement les impuretés du quotidien, sèches et humides, de tous les sols durs. Grâce à sa fonction boost activable, il vient à bout des saletés les plus tenaces et nettoie toujours parfaitement jusqu’aux bords. Il retient même les cheveux grâce à son filtre à cheveux. Il permet de gagner jusqu’à 50 % de temps** en comparaison de la méthode traditionnelle et d’obtenir des résultats de nettoyage supérieurs de 20 % environ par rapport à une serpillière classique*. Avec une autonomie de 45 minutes, la puissante batterie permet de venir à bout d’une surface jusqu’à 175 m² sur les sols durs résistants et les joints. Dans les recoins et les renfoncements sombres, des LED éclairent si bien la surface à nettoyer qu’aucune saleté ne restera cachée. La quantité d’eau ainsi que la vitesse de rotation des rouleaux humidifiés automatiquement peuvent être ajustées en fonction du sol à l’aide de 2 modes de nettoyage et, grâce aux réservoirs d’eau propre et d’eau sale séparés, vous n’aurez plus à vous échiner à porter des seaux.
Fonctionnalités et avantages
2 en 1 : élimine les impuretés du quotidien en un seul passage
- 50 % de gain de temps**: la technologie Duo!Move avec 2 paires de rouleaux en contre-rotation permet un lavage en profondeur sans avoir à passer l'aspirateur au préalable.
- Ramassage optimal des cheveux grâce à des filtres à cheveux intégrés.
- Nettoie jusqu'au plus près des bords.
L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréable
- Système à deux réservoirs avec Hygienic!Spin+ : humidification permanente des rouleaux à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale. Pour une élimination des bactéries pouvant aller jusqu'à 99,9 %***.
- Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage.
- Rouleaux Pure!Roll lavables en machine à 60 °C.
Entreposable à 180°, facile à manœuvrer et autoportant
- Nettoyage facile autour des objets et sous les meubles grâce à l'articulation à rotule flexible et au design Pass!Under à 180°.
- 2 paires de rouleaux en contre-rotation Duo!Move garantissent une glisse en douceur et sans effort sur le sol.
- Pratique pour les interruptions : l'appareil tient debout tout seul.
Très silencieuse
- Volume sonore agréable de seulement 59 dB.
Deux modes de nettoyage différents plus fonction Boost
- Rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables selon le type de saleté et de sol, fonction Boost supplémentaire pour la saleté tenace.
- Adapté à tous les sols durs, y compris le parquet, le stratifié, le carrelage en pierre et céramique ainsi que le PVC et le vinyle.
- La faible humidité résiduelle permet aux sols d'être à nouveau praticables après env. 2 minutes.
Autonomie de 45 minutes environ grâce à la puissante batterie lithium-ion
- Liberté de mouvement maximale pendant le nettoyage grâce à l'indépendance vis-à-vis des prises électriques – plus besoin de changer de prise.
- Écran LED à trois niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de charge.
Nettoyage facile de l'appareil
- Fonction d'auto-nettoyage System!Clean pour un nettoyage rapide des flexibles et des rouleaux avec une vitesse des rouleaux de 400 tours par minute.
- Nettoyage facile des filtres à cheveux à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
- Réservoir d'eau sale permettant une vidange sans contact avec la saleté et lavable au lave-vaisselle.
Contrôle aisé du niveau de réservoir
- Signal visuel et sonore lorsque le réservoir d'eau propre est vide et que le réservoir d'eau sale est plein.
- Dispositif anti-écoulement : coupure automatique en cas de non-vidange du réservoir d'eau sale.
Tête de brossage des sols à LED intégrées
- Pour éclairer sous les meubles ainsi que dans les renfoncements ou coins sombres.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie (m²)
|env. 175
|Capacité du réservoir d'eau propre (ml)
|400
|Capacité du réservoir d'eau sale (ml)
|200
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|300
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|env. 2
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Tension de la batterie (V)
|25
|Capacité de la batterie (Ah)
|2.85
|Autonomie de la batterie (min)
|env. 45
|Durée de charge de la batterie (h)
|4
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4.3
|Poids emballage inclus (kg)
|8.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords. /
** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'ils éliminent les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol. /
*** Le nettoyage des surfaces élimine jusqu'à 99,9 % de toutes les bactéries domestiques courantes présentes sur les surfaces dures et lisses (germe testé : Enterococcus hirae). Conformément au test 4 champs (basé sur la norme DIN EN 16615:2015-06).
Scope of supply
- Rouleau universel: 4 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyage des sols Universal RM 536, 500 ml
- Station d'accueil et de nettoyage
- Chargeur de batterie
- Brosse
Équipement
- Vitesse de rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables
- Système à deux réservoirs
- Tête de brossage des sols à LED intégrées
- Mode d'auto-nettoyage
Videos
Zones d’application
- Sols durs
- Même les saletés tenaces
- Gros déchets
- Résidus fins
- Saleté sèche
- Saleté humide