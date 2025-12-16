Fini d’aspirer avant de laver le sol ! Avec sa technologie à 4 rouleaux en contre-rotation, notre nettoyeur de sols FC 7 Cordless Extra à batterie élimine sans effort et rapidement les impuretés du quotidien, sèches et humides, de tous les sols durs. Grâce à sa fonction boost activable, il vient à bout des saletés les plus tenaces et nettoie toujours parfaitement jusqu’aux bords. Il retient même les cheveux grâce à son filtre à cheveux. Il permet de gagner jusqu’à 50 % de temps** en comparaison de la méthode traditionnelle et d’obtenir des résultats de nettoyage supérieurs de 20 % environ par rapport à une serpillière classique*. Avec une autonomie de 45 minutes, la puissante batterie permet de venir à bout d’une surface jusqu’à 175 m² sur les sols durs résistants et les joints. Dans les recoins et les renfoncements sombres, des LED éclairent si bien la surface à nettoyer qu’aucune saleté ne restera cachée. La quantité d’eau ainsi que la vitesse de rotation des rouleaux humidifiés automatiquement peuvent être ajustées en fonction du sol à l’aide de 2 modes de nettoyage et, grâce aux réservoirs d’eau propre et d’eau sale séparés, vous n’aurez plus à vous échiner à porter des seaux.