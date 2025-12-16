Nettoyeur haute pression K1900
Fonctionnalités et avantages
Poignée pliante
- Rangement compact.
- Prend moins de garage.
Bouton marche/arrêt au pied.
- Utilisation facile.
- Accessible.
Grand bac de rangement amovible.
- Rangement facile des accessoires.
- Peut également stocker des objets personnels.
- Facile à enlever et à nettoyer.
Onboard detergent tank.
- Nettoye plus rapidement avec du savon.
- Contient jusqu'à un demi-gallon (1,9L) de détergent.
- Facile à enlever et à nettoyer.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Pression (bar)
|131
|Débit (l/min)
|4.54
|Rendement surfacique (m²/h)
|18
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (A)
|13
|Réservoir à détergent (l)
|1.2
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|9.5
|Poids emballage inclus (lb/lbs)
|29.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|445 x 450 x 840