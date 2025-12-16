La nouveau K 2000 a été développé pour offrir les meilleures performances de nettoyage et une facilité d'utilisation inégalée. Ce nettoyeur haute pression électrique fournit 2000 PSI de TruPressure™, vous assurant ainsi le plus haut niveau de puissance de nettoyage grâce à un moteur à induction robuste. Il comprend des fonctions pratiques telles qu'un interrupteur au pied, un enrouleur à boyau, un bac de rangement, 2 réservoirs de détergent amovibles d'un demi-gallon et 4 buses de pulvérisation (incl. une buse turbo pour un nettoyage intensif). Des raccords de boyaux en métal, des roues surdimensionnées non plates et un cadre en aluminium rendent cette machine extrêmement durable. Les buses universelles à connexion rapide et les raccords de boyau M22 standard simplifient l'utilisation des buses et des accessoires. Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage, vous pouvez commencer à utiliser le K 2000 en 5 minutes ou moins ! Une fois le nettoyage terminé, rabattez simplement la poignée pour un rangement compact. Garanti 3 ans, le K 2000 est le nettoyeur haute pression électrique haut de gamme de Kärcher et le compagnon de nettoyage idéal pour les propriétaires exigeants.