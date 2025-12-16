Aspirateurs eau et poussières NT 65/2 Tact² 15 Amp
L’aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² dispose de 2 puissantes turbines qui lui permettent d’aspirer une grande quantité de déchets. Cet aspirateur est idéal pour les professionnels.
Destiné à une utilisation dans des conditions difficiles, le NT 65/2 Tact² dispose d’un double système de décolmatage automatique du filtre : Tact². Sans aucune manipulation et toutes les 15 secondes par Tact (avec un décalage de 7.5 s pour chaque Tact), un jet d’air est envoyé automatiquement par impulsions au travers du filtre. Les poussières sont donc séparées du filtre et tombent dans la cuve de l’aspirateur. Le décolmatage automatique (Tact²) permet de conserver une puissance d’aspiration constante même pendant l’aspiration de poussières fines pour des périodes de travail prolongée. Pratique, la turbine est automatiquement arrêtée via deux électrodes lorsque le liquide atteint le niveau maximum.
Fonctionnalités et avantages
Transport aiséPoignée ajustable et grandes roues pour faciliter l’utilisation, même sur surfaces inégales
Rangement intégré des accessoiresLe suceur sol peut être fixé rapidement et nonobstant la direction.
Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²Le filtre plissé plat, qui s'extrait du côté propre, se compose de deux moitiés alternativement nettoyées par des jets d'air ciblés. Les poussières fines ne peuvent pas bloquer le filtre. Un débit d’air élevé est maintenu. Peut aspirer plus de 1000kg de poussières sans la nécessité de changer le filtre.
Rangement des accessoires intégré
- Les outils, petites fournitures et flacons se placent confortablement et en toute sécurité sur la tête.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 66
|Dépression (mbar/kPa)
|221 / 22.1
|Volume de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 2760
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|24.5
|Poids emballage inclus (kg)
|32.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|575 x 490 x 880
Scope of supply
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 1 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Papier
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Flexible d'évacuation (résistant à l'huile)
- Filtre plissé plat: PES avec revêtement PTFE
- Guidon
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Système antistatique
- Décolmatage du filtre: Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: I