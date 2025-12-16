Avec son format compact et ses propriétés exceptionnelles, la BD 35/15 C offre une flexibilité, une facilité d'utilisation et une efficacité de nettoyage remarquables. Équipée d'une tête de brossage de 35 cm, la BD 35/15 C fournit une puissance de nettoyage et une maniabilité extraordinaires. La BD 35/15 C a été développée spécialement pour les petits locaux et convient parfaitement au nettoyage dans les recoins étroits et les pièces encombrées. Avec une hauteur de 68 cm, elle passe sous la plupart des tables et des meubles. Autre caractéristique pratique de la BD 35/15 C : le chargeur intégré. Ce dernier permet à l'utilisateur de recharger l'appareil n'importe où. L'autolaveuse aspirante compacte BD 35/15 C est conçue pour la longévité et la fiabilité. Sa conception robuste et ses composants haut de gamme garantissent une longue durée de vie, même dans les environnements exigeants. Cette conception, qui offre un bon accès, facilite également les tâches de maintenance et de nettoyage de routine, qui peuvent ainsi être réalisées rapidement et aisément.