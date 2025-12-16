Autolaveuse aspirante BD 35/15C Classic BP Pack
L'autolaveuse aspirante BD 35/15 C Classic est la solution parfaite pour les petits locaux et offre une polyvalence hors du commun. L'excellente maniabilité et les dimensions compactes facilitent le nettoyage. Un chargeur intégré garantit une recharge pratique, quel que soit l'endroit.
Avec son format compact et ses propriétés exceptionnelles, la BD 35/15 C offre une flexibilité, une facilité d'utilisation et une efficacité de nettoyage remarquables. Équipée d'une tête de brossage de 35 cm, la BD 35/15 C fournit une puissance de nettoyage et une maniabilité extraordinaires. La BD 35/15 C a été développée spécialement pour les petits locaux et convient parfaitement au nettoyage dans les recoins étroits et les pièces encombrées. Avec une hauteur de 68 cm, elle passe sous la plupart des tables et des meubles. Autre caractéristique pratique de la BD 35/15 C : le chargeur intégré. Ce dernier permet à l'utilisateur de recharger l'appareil n'importe où. L'autolaveuse aspirante compacte BD 35/15 C est conçue pour la longévité et la fiabilité. Sa conception robuste et ses composants haut de gamme garantissent une longue durée de vie, même dans les environnements exigeants. Cette conception, qui offre un bon accès, facilite également les tâches de maintenance et de nettoyage de routine, qui peuvent ainsi être réalisées rapidement et aisément.
Fonctionnalités et avantages
Chargeur embarqué
- Chargeur multitension pour une recharge pratique partout
- Compatible avec une vaste plage de tension
Dimensions compactes
- Bonne manœuvrabilité
- Éloignement facile du mur
- Confort d'utilisation
Aspiration optimum
- Le suceur d'aspiration aspire l'eau de manière fiable, même dans les virages serrés.
- Sèche le sol immédiatement
Guidon pliable et réglable
- Design compact, réduisant l'encombrement lors du stockage
- Facile à transporter, rentre dans la plupart des voitures
- Possibilité de réglage ergonomique en fonction de la taille de l'utilisateur.
Débit d'eau réglable
- Débit d'eau maximal de 1 l/min
- Réglable en fonction du type de sol et de l'encrassement
Tête de brossage facile d'accès
- Pas d'outils nécessaires pour le retrait de la brosse
- Maintenance facile après l'utilisation
Réservoir d'eau sale amovible
- Entretien facile
Mode eco!efficiency
- Consommation électrique réduite
- Niveau sonore plus faible
- Jusqu'à 25 % de durée d'utilisation en plus
Amélioration de l'approvisionnement en eau
- Conforme à la norme européenne
- Répartition plus uniforme de l'eau, améliorant la puissance de nettoyage
Afficheur
- Affichage de codes d'erreur et d'états, facilitant l'entretien
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail des brosses (mm)
|350
|Largeur d'aspiration (mm)
|470
|Réservoir eau propre/sale (l)
|max. 15 / max. 15
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 1400
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|700
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|12 / 38
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Durée de charge de la batterie (h)
|nominale 10
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180 - 180
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|25
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 0.95
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|54
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|830 x 500 x 680
Scope of supply
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Batterie et chargeur intégrés
- Roues de transport
Équipement
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
Videos
Zones d’application
- Entreprises de nettoyage
- Vente au détail
- Hôtellerie
- ReCa
- Service public
- Santé
- Bureaux