Balayeuse aspirante KM 130/300 R Bp
La balayeuse autoportée KM 130/300 R Bp est idéale pour l’industrie. Cette balayeuse balaie tout, de la poussière fine jusqu’aux gros déchets. La version Bp est équipée de batteries.
La KM 130/300 R Bp est une balayeuse aspirante autoportée à batteries pour le nettoyage de grandes surfaces intérieures et extérieures. Elle offre un rendement surfacique allant jusqu’à 9100 m²/h. La maintenance de la machine est limitée. Le vidage du bac à déchets est facilité par le système de relevage hydraulique. Le balai principal est réglable. Le décolmatage du filtre est automatique pour une aspiration optimale. La KM 130/300 R Bp permet de débarrasser des surfaces industrielles de tous types de déchets (poussières, etc.)
Fonctionnalités et avantages
Double racleurNettoyage efficace du filtre Facile à utiliser en appuyant sur un bouton
Filtre plissé platManipulation facile et bonne accessibilité Polyester lavable Longue durée de vie
Concept d'utilisation Easy OperationFacile à utiliser Facile pour apprendre à l'utiliser Protection fiable contre une mauvaise utilisation
Système Footprint
- De parfaits résultats de nettoyage
- Faible usure des balais
- S'adapte facilement à différentes surfaces
Vidage en hauteur hydraulique
- Saleté facile à vider
- Grand contenant qui s'élève jusqu'à 1.42 m
Balayage par poussée
- Excellent pour le nettoyage de poussières fines et grossières
- Faible dispersion de poussières.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Adaptable à tous les besoins de nettoyage
- Deuxième brosse latérale disponible sur demande
Entraînement entièrement hydraulique
- Peu d'entretien
- Pas d'usure
- Durable
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Électrique
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V/kW)
|36 / 5
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|9100
|Largeur de travail (mm)
|1000
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1300
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1550
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Cuve à déchets (l)
|300
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|7
|Surface filtrante (m²)
|5.5
|Poids (avec accessoire) (kg)
|840
|Poids, en état de marche (kg)
|1300
|Poids emballage inclus (kg)
|840
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2150 x 1330 x 1430
Scope of supply
- Roues, pneus à air
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Balai principal réglable
- Direction assistée
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
- Protection anti-chocs lors des déplacements
Videos
Zones d’application
- Fournisseurs de matériaux de construction
- Fonderies
- Usines métallurgiques
- Zones de stockage
- Sites de construction
- Forges et aciéries
- Fournisseurs de matières premières