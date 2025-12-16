Balayeuse aspirante KM 130/300 R Bp

La balayeuse autoportée KM 130/300 R Bp est idéale pour l’industrie. Cette balayeuse balaie tout, de la poussière fine jusqu’aux gros déchets. La version Bp est équipée de batteries.

La KM 130/300 R Bp est une balayeuse aspirante autoportée à batteries pour le nettoyage de grandes surfaces intérieures et extérieures. Elle offre un rendement surfacique allant jusqu’à 9100 m²/h. La maintenance de la machine est limitée. Le vidage du bac à déchets est facilité par le système de relevage hydraulique. Le balai principal est réglable. Le décolmatage du filtre est automatique pour une aspiration optimale. La KM 130/300 R Bp permet de débarrasser des surfaces industrielles de tous types de déchets (poussières, etc.)

Fonctionnalités et avantages
Balayeuse aspirante KM 130/300 R Bp: Double racleur
Double racleur
Nettoyage efficace du filtre Facile à utiliser en appuyant sur un bouton
Balayeuse aspirante KM 130/300 R Bp: Filtre plissé plat
Filtre plissé plat
Manipulation facile et bonne accessibilité Polyester lavable Longue durée de vie
Balayeuse aspirante KM 130/300 R Bp: Concept d'utilisation Easy Operation
Concept d'utilisation Easy Operation
Facile à utiliser Facile pour apprendre à l'utiliser Protection fiable contre une mauvaise utilisation
Système Footprint
  • De parfaits résultats de nettoyage
  • Faible usure des balais
  • S'adapte facilement à différentes surfaces
Vidage en hauteur hydraulique
  • Saleté facile à vider
  • Grand contenant qui s'élève jusqu'à 1.42 m
Balayage par poussée
  • Excellent pour le nettoyage de poussières fines et grossières
  • Faible dispersion de poussières.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
  • Adaptable à tous les besoins de nettoyage
  • Deuxième brosse latérale disponible sur demande
Entraînement entièrement hydraulique
  • Peu d'entretien
  • Pas d'usure
  • Durable
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Électrique
Traction Moteur à courant continu
Entraînement – puissance (V/kW) 36 / 5
Rendement surfacique max. (m²/h) 9100
Largeur de travail (mm) 1000
Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm) 1300
Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm) 1550
Autonomie de la batterie (h) max. 2
Cuve à déchets (l) 300
Franchissement de déclivités (%) 12
Vitesse de travail (km/h) 7
Surface filtrante (m²) 5.5
Poids (avec accessoire) (kg) 840
Poids, en état de marche (kg) 1300
Poids emballage inclus (kg) 840
Dimensions (L × l × h) (mm) 2150 x 1330 x 1430

Scope of supply

  • Roues, pneus à air

Équipement

  • Décolmatage manuel du filtre
  • Balai principal réglable
  • Direction assistée
  • Balayage par poussée
  • Traction marche avant
  • Traction marche arrière
  • Vidage hydr. en hauteur
  • Utilisation en extérieur
  • Utilisation en intérieur
  • Indicateur de batterie
  • Compteur d'heures de service
  • Fonction de balayage, désactivable
  • Brosses latérales, à sortie automatique
  • Protection anti-chocs lors des déplacements
Balayeuse aspirante KM 130/300 R Bp
Balayeuse aspirante KM 130/300 R Bp
Balayeuse aspirante KM 130/300 R Bp
Videos
Zones d’application
  • Fournisseurs de matériaux de construction
  • Fonderies
  • Usines métallurgiques
  • Zones de stockage
  • Sites de construction
  • Forges et aciéries
  • Fournisseurs de matières premières
Accessoires