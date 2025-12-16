Nettoyeurs haute pression HDS 3.5/20 Ea ST NG 230V 1ph
Le nettoyeur haute pression Kärcher HDS à entraînement par courroie chauffé au gaz naturel et au propane génère jusqu’à 9,5 gal/min à 3 000 lb/po2 de puissance industrielle.
Le nettoyeur haute pression Liberty Kärcher HDS chauffé au gaz naturel et au propane liquide fournit jusqu’à 9,5 gal/min à 3 000 lb/po2 de puissance industrielle. Fabriqué aux États-Unis, chaque modèle est construit avec des rivets structurels anodisés, des moteurs industriels et des pompes Kärcher couverts par une garantie de 7 ans. Tous les modèles sont certifiés ETL selon les normes de sécurité UL et CSA.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|60