La solution parfaite pour transformer un nettoyeur haute pression à eau froide en nettoyeur haute pression à eau chaude. Notre chauffe-eau de la série Kärcher fournit de la chaleur d’appoint aux machines à eau froide, offrant ainsi aux utilisateurs les avantages du nettoyage à l’eau chaude au besoin. Le chauffe-eau 5,0/30 Ed est un appareil électrique au diesel qui chauffe efficacement l’eau à une vitesse pouvant atteindre 5 gallons par minute. Certifié ETL selon les normes UL et CSA.