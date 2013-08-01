Nettoyeurs haute pression HD 1.8/13 C Ed
Des composants de grande qualité tels qu'une culasse en laiton garantissent une longue durée de vie du nettoyeur haute pression à eau froide HD 1.8/13 C Ed. Avec rangement intelligent des accessoires.
Grâce au nettoyeur haute pression à eau froide HD 1.8/13 C Ed, nous vous proposons un appareil qui séduit surtout par son équipement cohérent ainsi que par sa grande mobilité. Polyvalent, léger et compact, il convainc par ses matériaux de grande qualité tels la culasse en laiton et ses nouvelles innovations telles la poignée-pistolet EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock. Tandis que la poignée-pistolet EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire la force de maintien à zéro et assurer ainsi un fonctionnement sans fatigue, les attaches rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide en comparaison avec les raccords à vis classiques sans pour autant perdre en robustesse ou en longévité. L'appareil conçu pour un fonctionnement en position verticale ou horizontale se distingue également par son dispositif de décompression automatique, sa longue durée de vie et d'autres caractéristiques intelligentes telles que des possibilités de rangement des accessoires utiles.
Fonctionnalités et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
MobilitéLa poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport. Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Structure compacte et poids réduit.
FlexibleFonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Dans le cas d’un fonctionnement à l’horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l’appareil bénéficie d’une stabilité maximale. Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Bande de caoutchouc servant à fixer le flexible haute pression et le câble électrique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Débit (l/h)
|400
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|100 / 10
|Pression max. (bar/MPa)
|130 / 13
|Puissance de raccordement (kW)
|1.5
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Taille de buse (mm)
|32
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|26.2
|Poids emballage inclus (kg)
|28.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 200 bar
- Lance d'arrosage: 840 mm
Équipement
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
- Coupure de la pression