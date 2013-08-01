Grâce au nettoyeur haute pression à eau froide HD 1.8/13 C Ed, nous vous proposons un appareil qui séduit surtout par son équipement cohérent ainsi que par sa grande mobilité. Polyvalent, léger et compact, il convainc par ses matériaux de grande qualité tels la culasse en laiton et ses nouvelles innovations telles la poignée-pistolet EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock. Tandis que la poignée-pistolet EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire la force de maintien à zéro et assurer ainsi un fonctionnement sans fatigue, les attaches rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide en comparaison avec les raccords à vis classiques sans pour autant perdre en robustesse ou en longévité. L'appareil conçu pour un fonctionnement en position verticale ou horizontale se distingue également par son dispositif de décompression automatique, sa longue durée de vie et d'autres caractéristiques intelligentes telles que des possibilités de rangement des accessoires utiles.