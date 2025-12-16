Nettoyeurs haute pression KHD 1.9/1300 Ed
1,9 gal/min-1 300 lb/po2.Conçu avec des cadres en aluminium anticorrosion; se transforme facilement chariot en une unité sur patins pour une polyvalence de nettoyage maximale.
Les chariots HD électriques de Kärcher sont des nettoyeurs à pression en aluminium résistants à la corrosion qui se transforment facilement d’un chariot à une unité sur patins pour une polyvalence en matière de nettoyage et une durabilité sans pareilles. Ces nettoyeurs haute pression électriques fiables sont dotés d’une poignée à profil bas et d’un encombrement compact, ce qui les rend faciles à manœuvrer, et ils offrent une boucle de dérivation pour une protection supplémentaire de la pompe. Garantie de 7 ans sur la pompe et les pneus sans crevaison. Tous les modèles sont certifiés ETL selon les normes de sécurité UL.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|79.3
|Poids emballage inclus (kg)
|79.3