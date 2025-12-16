Le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock permettent un travail sans fatigue avec le nettoyeur haute pression HD 7/14-4 M Cage ainsi qu'un montage/démontage rapide. Le pistolet haute pression EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire tandis que les attaches rapides EASY!Lock garantissent une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec des raccords filetés classiques, sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. Un châssis tubulaire en acier revêtu par poudre protège de manière fiable l'appareil des dommages extérieurs lors des utilisations en conditions difficiles et du transport. À l'intérieur de l'appareil, la décompression automatique protège les composants haute pression. Entraînée par un moteur à courant alternatif lent à 4 pôles, la nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec culasse en laiton permet d'augmenter de près de 20 % la puissance de nettoyage et l'efficacité énergétique du modèle HD 7/14-4 M Cage. Par ailleurs, ce nettoyeur haute pression, conçu pour une utilisation à l'horizontale comme à la verticale, se distingue par la facilité d'accès à ses composants sujets à maintenance.