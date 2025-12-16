Nettoyeurs haute pression HD 3.0/20-4 M Cage Ea
HD 7/14-4 M Cage : nettoyeur haute pression non chauffé avec moteur à courant alternatif lent à 4 pôles, châssis tubulaire en acier robuste, décompression automatique et pression de service de 140 bar.
Le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock permettent un travail sans fatigue avec le nettoyeur haute pression HD 7/14-4 M Cage ainsi qu'un montage/démontage rapide. Le pistolet haute pression EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire tandis que les attaches rapides EASY!Lock garantissent une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec des raccords filetés classiques, sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. Un châssis tubulaire en acier revêtu par poudre protège de manière fiable l'appareil des dommages extérieurs lors des utilisations en conditions difficiles et du transport. À l'intérieur de l'appareil, la décompression automatique protège les composants haute pression. Entraînée par un moteur à courant alternatif lent à 4 pôles, la nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec culasse en laiton permet d'augmenter de près de 20 % la puissance de nettoyage et l'efficacité énergétique du modèle HD 7/14-4 M Cage. Par ailleurs, ce nettoyeur haute pression, conçu pour une utilisation à l'horizontale comme à la verticale, se distingue par la facilité d'accès à ses composants sujets à maintenance.
Fonctionnalités et avantages
Durables et robustesRobuste châssis en acier tubulaire protège tous les composants. Châssis tubulaire en acier idéal pour attacher facilement l'appareil dans un véhicule utilitaire. Le châssis en plastique robuste protège parfaitement la pompe des dommages et de la saleté.
Équipement haut de gammeLa décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie. Puissant moteur électrique lent à 4 pôles. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Facilité d'entretien exemplaireAccès facile à la culasse grâce à la face inférieure ouverte de l'appareil. Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de l'appareil. Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Efficacité énergétique accrue
- Nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec des pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Augmentation de 20 % de la puissance de nettoyage et de l'efficacité énergétique.
Des solutions pour un gain de temps à moindre effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
Système de rangement des accessoires élaboré
- Support de fixation du générateur de mousse avec réservoir intégré.
- L'embout EASY!Lock TR20 permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces à même l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|60
|Débit (l/h)
|660
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|140 / 14
|Pression max. (bar/MPa)
|207 / 20.7
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|45.5
|Poids emballage inclus (kg)
|48.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Powerbuse
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Coupure de la pression
Zones d’application
- Idéal pour les entreprises du bâtiment, les artisans, les techniciens de surface et les services municipaux