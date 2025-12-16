Utilisation verticale ou horizontale : le nettoyeur haute pression non chauffé HD 3.0/20 M Cage s'adapte à toutes les situations qui se présentent au cours de l'utilisation professionnelle quotidienne. L'appareil mobile, très robuste et fonctionnant sur courant triphasé est équipé d'une nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec culasse en laiton permettant jusqu'à 20 pour cent de puissance de nettoyage et d'efficacité énergétique en plus. Afin de protéger tous les composants haute pression, une réduction automatique de la pression est intégrée et pour la pompe en elle-même, un filtre à eau supplémentaire est installé. Le HD 3.0/20 M Cage possède une conception qui facilite grandement l'entretien et est équipé d'un cadre tubulaire en acier à revêtement par pulvérisation grâce auquel le nettoyeur haute pression résiste sans problèmes aux conditions les plus rudes. L'équipement de série comprend également notre poignée-pistolet innovante EASY!Force qui s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire ainsi que les attaches rapides EASY!Lock pour un maniement 5 fois plus rapide en comparaison avec les raccords classiques, sans perdre en robustesse ni en longévité.