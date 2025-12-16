Nettoyeurs haute pression HD 3.0/20 M Cage Ea
Nettoyeur haute pression HD 3.0/20 M Cage très robuste et mobile, conçu pour l'utilisation professionnelle quotidienne, avec pompe axiale à 3 pistons et châssis tubulaire en acier pour la protection de l'unité de pompage.
Utilisation verticale ou horizontale : le nettoyeur haute pression non chauffé HD 3.0/20 M Cage s'adapte à toutes les situations qui se présentent au cours de l'utilisation professionnelle quotidienne. L'appareil mobile, très robuste et fonctionnant sur courant triphasé est équipé d'une nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec culasse en laiton permettant jusqu'à 20 pour cent de puissance de nettoyage et d'efficacité énergétique en plus. Afin de protéger tous les composants haute pression, une réduction automatique de la pression est intégrée et pour la pompe en elle-même, un filtre à eau supplémentaire est installé. Le HD 3.0/20 M Cage possède une conception qui facilite grandement l'entretien et est équipé d'un cadre tubulaire en acier à revêtement par pulvérisation grâce auquel le nettoyeur haute pression résiste sans problèmes aux conditions les plus rudes. L'équipement de série comprend également notre poignée-pistolet innovante EASY!Force qui s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire ainsi que les attaches rapides EASY!Lock pour un maniement 5 fois plus rapide en comparaison avec les raccords classiques, sans perdre en robustesse ni en longévité.
Fonctionnalités et avantages
Durables et robustesRobuste châssis en acier tubulaire protège tous les composants. Châssis tubulaire en acier idéal pour attacher facilement l'appareil dans un véhicule utilitaire. Le châssis en plastique robuste protège parfaitement la pompe des dommages et de la saleté.
Équipement haut de gammeLa décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie. Puissant moteur électrique à 2 pôles, refroidi par air. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Facilité d'entretien exemplaireAccès facile à la culasse grâce à la face inférieure ouverte de l'appareil. Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de l'appareil. Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Efficacité énergétique accrue
- Nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec des pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Augmentation de 20 % de la puissance de nettoyage et de l'efficacité énergétique.
Des solutions pour un gain de temps à moindre effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
Système de rangement des accessoires élaboré
- Support de fixation du générateur de mousse avec réservoir intégré.
- L'embout EASY!Lock TR20 permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces à même l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|60
|Débit (l/h)
|660
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|140 / 14
|Pression max. (bar/MPa)
|207 / 20.7
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|39.5
|Poids emballage inclus (kg)
|42.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Powerbuse
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Coupure de la pression
Zones d’application
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie