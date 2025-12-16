Le PRO HD 400 ED est un nettoyeur haute pression à eau froide léger, résistant et compact qui offre une mobilité ultime pour les applications sur site. Il est conçu pour être entreposé, transporté et utilisé tant à la verticale qu’à l’horizontale. Il comprend, entre autres caractéristiques, une pompe axiale fiable à 3 pistons avec une culasse en laiton, un dispositif de décompression automatique pour protéger la pompe et des options de rangement pour les accessoires. Cet appareil est certifié selon les normes de sécurité UL et CSA.