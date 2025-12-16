Nettoyeurs haute pression PRO HD 400 Ed

Des performances maximales dans un design compact. Un nettoyeur haute pression à eau froide maniable, léger et compact pour une utilisation pratique sur site.

Le PRO HD 400 ED est un nettoyeur haute pression à eau froide léger, résistant et compact qui offre une mobilité ultime pour les applications sur site. Il est conçu pour être entreposé, transporté et utilisé tant à la verticale qu’à l’horizontale. Il comprend, entre autres caractéristiques, une pompe axiale fiable à 3 pistons avec une culasse en laiton, un dispositif de décompression automatique pour protéger la pompe et des options de rangement pour les accessoires. Cet appareil est certifié selon les normes de sécurité UL et CSA.

Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 120
Fréquence (Hz) 60
Couleur anthracite
Poids (avec accessoire) (kg) 21.9
Poids emballage inclus (kg) 24
Dimensions (L × l × h) (mm) 351 x 312 x 904

Scope of supply

  • Lance d'arrosage: 840 mm

Équipement

  • Système antivrille (AVS)
