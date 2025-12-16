Nettoyeurs haute pression HD 4.5/50 PB Cage
Ce modèle à conception de cage de retournement est le nettoyeur haute pression à eau froide le plus puissant de la gamme Kärcher. Maniabilité et puissance.
Ce modèle à conception de cage de retournement Kärcher est l’appareil le plus puissant de notre ligne à eau froide, avec une puissance de nettoyage pouvant atteindre 5 000 lb/po2. Protégé par une robuste cage de retournement à revêtement en poudre en acier de 1 1/4 po, cette cage est équipée d’un puissant moteur Honda, de pompes Kärcher à bain d’huile à trois pistons couvertes par une garantie de 7 ans, de pneus résistants aux crevaisons de 13 pouces et d’un système d’entraînement à courroie extra robuste avec courroies en V crantées et poulies en fonte. Tous les modèles à un ou deux essieux sont certifiés ETL.
Spécifications
Données techniques
|Débit (gal/min)
|4.5
|Pression de service (PSI)
|max. 5000
|Pression max. (PSI)
|5000
|Nombre d'utilisateurs simultanés
|1
|Mobilité
|Élevée
|Poids (avec accessoire) (kg)
|500