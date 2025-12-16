Nettoyeurs haute pression HD 4.5/50 PB Cage

Ce modèle à conception de cage de retournement est le nettoyeur haute pression à eau froide le plus puissant de la gamme Kärcher. Maniabilité et puissance.

Ce modèle à conception de cage de retournement Kärcher est l’appareil le plus puissant de notre ligne à eau froide, avec une puissance de nettoyage pouvant atteindre 5 000 lb/po2. Protégé par une robuste cage de retournement à revêtement en poudre en acier de 1 1/4 po, cette cage est équipée d’un puissant moteur Honda, de pompes Kärcher à bain d’huile à trois pistons couvertes par une garantie de 7 ans, de pneus résistants aux crevaisons de 13 pouces et d’un système d’entraînement à courroie extra robuste avec courroies en V crantées et poulies en fonte.  Tous les modèles à un ou deux essieux sont certifiés ETL.

Spécifications

Données techniques

Débit (gal/min) 4.5
Pression de service (PSI) max. 5000
Pression max. (PSI) 5000
Nombre d'utilisateurs simultanés 1
Mobilité Élevée
Poids (avec accessoire) (kg) 500
