Nettoyeurs haute pression HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
Fonctionnalités et avantages
Haute température de travailGrand réservoir d'eau chaude (max. 85 ° C dans le système de chauffe) Jusqu'à 45 °C en fonctionnement continu à pleine charge ou 70 °C grâce au dispositif Servo Control.
MobilitéMobilité assurée par les grandes roues et la roulette directionnelle. Pour basculer facilement lors de la rencontre d'obstacles tels que les marches ou trottoirs
Très économe en énergieIsolant de la chaudière haute performance: 40% en moins d’énergie consommée Mode eco!efficiency unique
Concept d'utilisation
- Crochet pour le câble d'alimentation et le tuyau HD.
- Tableau de commande clairement rangé.
- Panneau de commandes central avec LED d'affichage
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|460
|Fréquence (Hz)
|60
|Débit (l/h)
|360 - 760
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 175 / 3 - jusqu'à 17.5
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Puissance de raccordement (kW)
|30
|Puissance de chauffe (kW)
|24
|Poids (avec accessoire) (kg)
|130.3
|Poids emballage inclus (kg)
|141.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
Équipement
- Chauffage électrique sans gaz d'échappement
- Barre de commande avec témoins lumineux
- Coupure de la pression
- 2 réservoirs à détergent
Zones d’application
- Nettoyeur à haute pression d'eau chaude avec chauffe électrique pour gaz d'échappement dans les espaces intérieurs