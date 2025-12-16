Nettoyeurs haute pression HDS 3.5/35 PE Cage
Ce nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher Liberty doté d'une cage d'acier, d'un moteur à essence, de bobines de chauffage au diesel et de quatre roues offre une mobilité et une puissance inégalées.
Ces nettoyeurs haute pression portatifs à eau chaude au gaz sont construits avec des composants et un châssis en acier robustes pour résister aux conditions les plus éprouvantes. Leur cadre compact et leurs roues à chambre à air facilitent les manœuvres sur tous les types de terrain. Chaque unité est certifiée ETL et est livrée avec une bobine chauffante de nomenclature 80 sans fuite entourée d’une enveloppe standard en acier inoxydable.
Spécifications
Données techniques
|Combustibles
|Diesel
|Type d'entraînement
|Essence
|Constructeur du moteur
|Honda
|Type de moteur
|GX 390
|Nombre d'utilisateurs simultanés
|1
Équipement
- Démarrage électrique