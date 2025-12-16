Ces nettoyeurs haute pression portatifs à eau chaude au gaz sont construits avec des composants et un châssis en acier robustes pour résister aux conditions les plus éprouvantes. Leur cadre compact et leurs roues à chambre à air facilitent les manœuvres sur tous les types de terrain. Chaque unité est certifiée ETL et est livrée avec une bobine chauffante de nomenclature 80 sans fuite entourée d’une enveloppe standard en acier inoxydable.