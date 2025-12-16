Nettoyeurs haute pression HDS 1.7/12 U Ed
Nettoyeur à pression à eau chaude vertical compact et professionnel, léger et facile à transporter.
Le HDS 1.7/12 U Ed de Kärcher est un nettoyeur à pression à eau chaude vertical d'entrée de gamme conçu pour le marché professionnel. Puissant, robuste et incroyablement maniable, cet appareil est compact, léger et facile à transporter. Le montant HDS est équipé d'un clip de maintien pour la lance de pulvérisation, d'un rangement pour le cordon d'alimentation, d'un compartiment pour les buses, d'un rangement pour les accessoires et d'un verrouillage du réservoir. Il comprend des points d'appui pour le transport horizontal et un marchepied pour le basculement de l'appareil. Il comprend un injecteur de détergent, des poignées de poussée réglables et des réservoirs faciles à remplir pour un confort d’utilisation.
Fonctionnalités et avantages
Conception verticale innovanteFranchissement d'obstacles ou de marches d'escaliers sans efforts. Des grandes roues pour des surfaces irrégulières.
Filtre fin à eauUne protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement. Aisément démontable de l'extérieur.
Conception compacteRangement et transport sans encombrer. Une pompe et un réservoir à carburant protégés contre les fuites en cas de transport en position couchée. Idéal pour les petits véhicules de services.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Débit (l/h)
|390
|Pression de service (bar/MPa)
|83 / 8.3
|Température (°C)
|max. 80
|Puissance de raccordement (kW)
|1.7
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|2
|Réservoir à carburant (l)
|6.5
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|65.4
|Poids emballage inclus (kg)
|73.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|618 x 618 x 994
Scope of supply
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Lance d'arrosage: 840 mm
Équipement
- Coupure de la pression
Zones d’application
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production