Le HDS 1.7/12 U Ed de Kärcher est un nettoyeur à pression à eau chaude vertical d'entrée de gamme conçu pour le marché professionnel. Puissant, robuste et incroyablement maniable, cet appareil est compact, léger et facile à transporter. Le montant HDS est équipé d'un clip de maintien pour la lance de pulvérisation, d'un rangement pour le cordon d'alimentation, d'un compartiment pour les buses, d'un rangement pour les accessoires et d'un verrouillage du réservoir. Il comprend des points d'appui pour le transport horizontal et un marchepied pour le basculement de l'appareil. Il comprend un injecteur de détergent, des poignées de poussée réglables et des réservoirs faciles à remplir pour un confort d’utilisation.