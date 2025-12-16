Cet aspirateur permet à l’opérateur de se déplacer rapidement et facilement pour une productivité maximale. Pour profiter pleinement de cette productivité, nous avons équipé le Vac Pac HEPA d’un harnais léger et ergonomique pour des heures de fonctionnement sans douleur. Le filtre HEPA standard garantit que cet aspirateur laissera l’air propre et sain dans votre établissement. Nettoyez silencieusement sans vous inquiéter d’être une distraction bruyante. Fonctionnant à seulement 67 dBA, ce puissant aspirateur est silencieux, ce qui le rend parfait pour le nettoyage de jour. Répond à vos besoins • La filtration HEPA est maintenant de série, offrant une qualité d’air optimale en filtrant avec une efficacité de 99,9 % à 0,3 micron • Moteur puissant de 1,7 hp qui aspire avec puissance • Un kit d’outils d’aspirateur les plus utilisés est fourni de série avec la machine • Le Vac Pac HEPA est construit en polyéthylène moulé robuste pour assurer qu’il peut supporter une utilisation quotidienne Flexible • Le tuyau d’aspiration est une conception pivotante montée en haut pour la commande manuelle gauche et droite • Le Vac Pac HEPA est disponible en capacités de six et dix pintes pour accommoder différents opérateurs et exigences du travail Productif • Le système de harnais léger et confortable facilite le travail • L’interrupteur d’alimentation de l’aspirateur est monté sur la hanche à portée de vue et d’accès de l’opérateur • Le harnais rembourré pour la hanche et l’épaule améliore leconfort de l’opérateur • Le harnais est muni d’une courroie pour mieux distribuer le poids et pour le confort de l’opérateur • Le puissant moteur de 1,7 hp aspire avec grande force • Fonctionnement silencieux, ce qui le rend parfait pour le nettoyage de jour.