Le Puzzi 10/1 avec suceur fauteuils et suceur sol est particulièrement adapté à un nettoyage hygiénique et efficace des petites et moyennes superficies. Avec une pression d'injection de 1 bar, l'appareil d'injection/extraction pour un nettoyage en profondeur et en douceur des surfaces textiles fournit des résultats convaincants, notamment lors du nettoyage des tissus d'ameublement et des moquettes. Grâce au suceur sol fin, l'appareil est optimal pour l'utilisation dans les endroits étroits. Et grâce à la lèvre d'aspiration flexible, même les zones très encombrées peuvent être nettoyées sans problème. L'appareil d'injection/extraction est équipé d'un crochet pour câble intégré ainsi que d'une fixation pour l'outil à main et le tuyau d'aspiration.