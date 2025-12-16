Appareil d'injection-extraction Puzzi 10/1
Puzzi 10/1 avec suceur sol/suceur fauteuils pour le nettoyage des moquettes/nettoyage des tissus d'ameublement par injection/extraction. Idéal pour les petites surfaces. Avec crochet pour câble intégré et fixation pour outil à main/tuyau d'aspiration.
Le Puzzi 10/1 avec suceur fauteuils et suceur sol est particulièrement adapté à un nettoyage hygiénique et efficace des petites et moyennes superficies. Avec une pression d'injection de 1 bar, l'appareil d'injection/extraction pour un nettoyage en profondeur et en douceur des surfaces textiles fournit des résultats convaincants, notamment lors du nettoyage des tissus d'ameublement et des moquettes. Grâce au suceur sol fin, l'appareil est optimal pour l'utilisation dans les endroits étroits. Et grâce à la lèvre d'aspiration flexible, même les zones très encombrées peuvent être nettoyées sans problème. L'appareil d'injection/extraction est équipé d'un crochet pour câble intégré ainsi que d'une fixation pour l'outil à main et le tuyau d'aspiration.
Fonctionnalités et avantages
Performance de nettoyage exceptionnelleNettoyage en profondeur parfait des surfaces textiles. Séchage et réutilisabilité rapides grâce à la puissance de réaspiration exceptionnelle. Excellent résultat de nettoyage avec effet avant/après visible.
Qualité professionnelle : extrêmement robuste et durablePompe efficace avec une longue durée de vie. Turbine performante avec une excellente puissance de réaspiration.
Kit complet pour le nettoyage des moquettesRaclette d'aspiration souple pour un angle d'aspiration optimal et un séchage parfait. Suceur pour sol d'une largeur de 240 mm avec tube injecteur/extracteur intégré. Deuxième poignée ergonomique pour plus de confort d'utilisation.
Suceur fauteuil pratique
- Nettoyage facile et efficace des capitonnages et des tissus d'ameublement.
- Idéal pour le nettoyage intérieur des véhicules.
Réservoir 2 en 1 intelligent et amovible
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre.
- Vidage confortable et facile de l'eau sale.
Utilisation simple grâce à 2 grands boutons-poussoirs
- Plus besoin de se pencher : l'appareil s'allume et s'éteint au pied, vite et simplement.
- Méthode tout-en-1 rapide : injection et aspiration combinées en une seule opération.
- Méthode en 2 étapes : pulvériser sur les fibres et laisser agir – puis aspirer.
Grandes roues arrière et roulettes pivotantes flexibles à 360
- Facile à manœuvrer, même sur des surfaces irrégulières.
- Particulièrement maniable et flexible à prendre en main lors du nettoyage.
Crochet pour câble
- Pour ranger le câble d'alimentation en toute sécurité.
- Pratique, protège les câbles.
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Rangement intégré pour le suceur pour meubles et le suceur moquettes
- Grâce au système à clip, le suceur pour meubles est toujours à portée de main.
- Fixation intégrée pour le tube d'aspiration avec suceur pour sol dans la poignée de transport.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|20 - 25
|Débit d'air (l/s)
|54
|Dépression (kPa)
|22
|Débit d'injection (l/min)
|1
|Pression d'injection (bar)
|1
|Réservoir eau propre/sale (l)
|10 / 9
|Puissance turbine (W)
|1250
|Puissance pompe (W)
|40
|Tension (V)
|110 / 127
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|10.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- Suceur fauteuil
- Détergents: Tablettes RM 760, 2 Pièce(s)
- Flexible d'injection/d'aspiration: 2.5 m
- Crochet pour câble
- Suceur pour sol: 240 mm
- Pistolet d'injection/d'extraction
- Manche en D pour tube injecteur/d'aspiration
- Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre/l'eau sale
- Tube injecteur/d'aspiration: 1 Pièce(s)
Équipement
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour meubles/suceur pour fentes
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour sol
- Embout de buse: Suceur fauteuil, bleu
Videos
Zones d’application
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des capitonnages et des tissus d'ameublement
- Pour le nettoyage d'appoint et le traitement ciblé des taches sur les moquettes
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces textiles, y compris dans les véhicules
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des sièges de véhicule en textile
- Pour un nettoyage en profondeur ciblé des moquettes peu étendues
- Pour le nettoyage des capitonnages et des surfaces textiles dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène
- Pour le nettoyage en profondeur des moquettes et des revêtements de sol textiles