Avec seulement 66 dB (A), l'appareil d'injection/extraction Puzzi 30/4 est l'aspirateur eau le plus silencieux de sa catégorie. Avec une capacité d'eau fraîche de 30 l et une buse pour sol de 350 mm, l'appareil d'injection/extraction innovant est particulièrement adapté au nettoyage de grandes surfaces textiles. Lors de la conception de l'équipement, une grande importance a été accordée à l'ergonomie, à l'absence de fatigue et au gain de temps. Le concept de commande EASY Operation et le concept ergonomique Upright facilitent énormément la manipulation. Grâce à des pictogrammes faciles à comprendre, les longues phases d'apprentissage ne sont plus nécessaires. Le réservoir d'eau usée est amovible et la poignée et la géométrie du réservoir sont conçues pour un transport ergonomique. Le récipient est facile à nettoyer et convient donc aussi pour le remplissage du réservoir d'eau propre. Le court temps de mise en service permet d'économiser du temps et de l'argent. L'appareil offre un temps de séchage jusqu’à 30 % plus rapide que celui de la concurrence. La lèvre d'aspiration flexible, qui garantit toujours un angle d'aspiration optimal, y contribue également. Puzzi 30/4 est facile à transporter– même allongé avec un réservoir d'eau propre plein – et convient également très bien pour les escaliers grâce à ses grandes roues fixes.