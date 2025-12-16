Appareil d'injection-extraction Puzzi 30/4
L'appareil d'injection/extraction Puzzi 30/4 est la solution de nettoyage économique pour les grandes surfaces textiles et garantit un travail ergonomique, sans fatigue et rapide.
Avec seulement 66 dB (A), l'appareil d'injection/extraction Puzzi 30/4 est l'aspirateur eau le plus silencieux de sa catégorie. Avec une capacité d'eau fraîche de 30 l et une buse pour sol de 350 mm, l'appareil d'injection/extraction innovant est particulièrement adapté au nettoyage de grandes surfaces textiles. Lors de la conception de l'équipement, une grande importance a été accordée à l'ergonomie, à l'absence de fatigue et au gain de temps. Le concept de commande EASY Operation et le concept ergonomique Upright facilitent énormément la manipulation. Grâce à des pictogrammes faciles à comprendre, les longues phases d'apprentissage ne sont plus nécessaires. Le réservoir d'eau usée est amovible et la poignée et la géométrie du réservoir sont conçues pour un transport ergonomique. Le récipient est facile à nettoyer et convient donc aussi pour le remplissage du réservoir d'eau propre. Le court temps de mise en service permet d'économiser du temps et de l'argent. L'appareil offre un temps de séchage jusqu’à 30 % plus rapide que celui de la concurrence. La lèvre d'aspiration flexible, qui garantit toujours un angle d'aspiration optimal, y contribue également. Puzzi 30/4 est facile à transporter– même allongé avec un réservoir d'eau propre plein – et convient également très bien pour les escaliers grâce à ses grandes roues fixes.
Fonctionnalités et avantages
Prise pour tête de lavage PW 30La prise de courant intégrée permet une utilisation flexible de la PW 30/1 sans une source d'alimentation supplémentaire. Lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation, la prise de courant est protégée par un rabat à fermeture automatique. La brosse PW 30/1 augmente les performances de nettoyage de l'injecteur-extracteur.
Support pour suceur solPour la protéger de la saleté, la poignée du réservoir d'eau sale est fixée à l'extérieur. Le réservoir d'eau sale est facile à enlever et peut également être utilisé pour remplir le réservoir d'eau douce. Une brève description sur l'arrière de la cuve à eau sale explique le processus de travail d'une manière qui est facile à comprendre.
Très silencieuseAvec seulement 66 dB (A), le Puzzi 30/4 est l'aspirateur eau le plus silencieux de sa catégorie. Grâce à son faible niveau sonore, la machine peut être utilisée partout, même pendant les heures ouvrables et dans les hôtels. Les faibles émissions de bruit protège l'opérateur et permettent des intervalles plus long entre chaque session de nettoyage.
Réservoir à grande capacité
- Même avec un réservoir de 30 litres rempli d'eau propre, le Puzzi 30/4 peut être facilement transporté couché sur le dos.
- L'indicateur de niveau d'eau intégré indique à l'opérateur le niveau actuel d'eau propre.
- Le filtre d'eau propre protège les composants et peut être enlevé sans outils pour être néttoyé.
EASY Operation
Larges roues de transport
- Grâce à ses grandes roues, le Puzzi 30/4 est facile à manœuvrer, y compris lorsqu'il est totalement rempli.
- Roues de 30 cm de diamètre facilement manœuvrables.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|60 - 75
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Débit d'injection (l/min)
|3
|Pression d'injection (bar)
|4
|Réservoir eau propre/sale (l)
|30 / 15
|Puissance turbine (W)
|1200
|Puissance pompe (W)
|70
|Tension (V)
|110 / 127
|Fréquence (Hz)
|60
|Longueur du câble (m)
|15
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|26
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|590 x 470 x 783
Scope of supply
- Flexible d'injection/d'aspiration: 4 m
- Suceur pour sol: 350 mm
- Pistolet d'injection/d'extraction
- Tube injecteur/d'aspiration: 1 Pièce(s), 700 mm, Acier inoxydable
Équipement
- Embout de buse: Suceur pour sol, jaune