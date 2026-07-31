La prévention est le meilleur remède. Obtenez un niveau d'efficacité plus élevé avec le nouveau Kärcher PS 4/7 Bp. Ce système de brumisation de qualité hospitalière est spécialement conçu pour être utilisé avec des désinfectants approuvés par Santé Canada*. Réduisez les risques d'infections acquises lors des soins de santé en éliminant les virus, les bactéries et les moisissures plus rapidement, plus sûrement et plus silencieusement. Le brouillard offre une efficacité plus élevée en améliorant la couverture plus efficacement que les méthodes par pulvérisation et essuyage ou que les méthodes avec les lingettes. Le brumisateur Kärcher PS 4/7 Bp délivre une fine bruine de désinfectant dans les coins et les crevasses difficiles d'accès que l'on trouve dans de nombreux établissements de santé. La pompe et l'alimentation électrique silencieuses et efficaces sont spécialement conçues pour fournir un fonctionnement sans déranger les gens autour de vous, seulement 30 dB(A). Le système 12 volts rechargeable fournit facilement 8 heures d'utilisation avec un temps de recharge de 3 heures, ce qui assure la remise en service rapide. Un empâtement minimum et un centre de gravité bas permettent au brumisateur Kärcher PS 4/7 Bp de glisser facilement grâce aux 4 roulettes pivotantes. Les roues en caoutchouc permettent le transport silencieux et il est facile à rouler sur tous les types de sols et les seuils de portes. La conception étroite le rend idéal pour les déplacements dans les allées étroites des avions, les autobus, les trains et autres zones restreintes. Idéal pour les zones à haut risque: Hôpitaux, Cliniques, Maisons de soins, Écoles, Garderies, Transport, etc.