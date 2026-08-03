Filtro fino para agua universal, 25 μm
Filtro fino de agua, ancho de malla de 25 μm, temperatura máx. 50 °C. Protege al equipo de las pequeñas partículas de suciedad del agua. Cantidades de agua de hasta 1200 l/h. Conexión 3/4", con adaptador 1".
El filtro fino de agua tiene un ancho de malla de 25 μm y es apto para temperaturas de hasta 50 °C como máximo. Protege al equipo de las pequeñas partículas de suciedad del agua. Para el montaje en la entrada del equipo. Cantidades de agua de hasta 1200 l/h. Conexión 3/4", con adaptador 1".
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión de agua (pulgada)
|3/4″ / 1″
|Peso (con embalaje) (kg)
|3,5