採用不銹鋼和PEEK製成的高質量，長壽命設計，用於旋轉滾筒刷的液壓驅動器增加了我們專業高壓清洗機的可能性-即使是最小的，輸水量較小的高壓清洗機。 帶有集成噴桿的驅動器可實現完美的排水，允許使用不同硬度的刷件，由於採用了快速更換系統，因此非常易於更換，並且可以安全地連接到驅動器上。 可以選擇將驅動器直接安裝在噴桿或伸縮噴桿上。 根據型號的不同，這些附配件適用於太陽能裝置，玻璃表面，細膩和粗糙的立面以及石材或木質表面的露台等要求嚴格的清潔工作。 對於幕牆清潔，刷子會自動朝上，從而減少了用家的體力勞動。 此外，可選配防濺罩（4.762-621.0）和Vario接頭（4.481-042.0）。