旋轉滾筒刷驅動
旋轉滾筒刷的液壓驅動。 使用我們專業的高壓清洗機清潔立面或太陽能裝置。 安裝在噴桿或伸縮噴桿上。
採用不銹鋼和PEEK製成的高質量，長壽命設計，用於旋轉滾筒刷的液壓驅動器增加了我們專業高壓清洗機的可能性-即使是最小的，輸水量較小的高壓清洗機。 帶有集成噴桿的驅動器可實現完美的排水，允許使用不同硬度的刷件，由於採用了快速更換系統，因此非常易於更換，並且可以安全地連接到驅動器上。 可以選擇將驅動器直接安裝在噴桿或伸縮噴桿上。 根據型號的不同，這些附配件適用於太陽能裝置，玻璃表面，細膩和粗糙的立面以及石材或木質表面的露台等要求嚴格的清潔工作。 對於幕牆清潔，刷子會自動朝上，從而減少了用家的體力勞動。 此外，可選配防濺罩（4.762-621.0）和Vario接頭（4.481-042.0）。
特點和好處
旋轉液壓滾筒刷驅動不需要用於刷式驅動的附加電動機。 輕巧設計，重量輕 由不銹鋼和PEEK製成的高質量設計。
可更換的刷子配件確保為所有表面提供最佳的刷子。 刷子配件的聲音嚙合確保安全使用。 顏色編碼有助於選擇合適的刷子配件。
一體式噴桿整個刷子長度上均勻的排水。
技術說明
技術數據
|水流量 (l/h)
|350 / 1000
|入口溫度 (°C)
|40
|連接螺紋
|M 18
|包括包裝的重量 (kg)
|2.1
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應用領域
- 用於清潔太陽能設備，（有機玻璃）玻璃表面和溫室
- 用於清潔外牆，捲簾和百葉窗
- 用於清潔織物和薄膜箔
- 用於清潔石材或木質表面的露台