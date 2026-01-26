Detergente per pavimenti in pietra RM 537 per lavapavimenti FC3, FC5, FC7, 500ml
Risultati eccellenti su piastrelle, pietra e pietra naturale. Rimuove delicatamente le macchie ed è adatto anche per PVC e linoleum.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (ml)
|500
|Confezione da (Pezzo(i))
|8
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con imballo (kg)
|0,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|65 x 65 x 210
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Piastrelle
- Superfici in pietra
- Pavimenti in PVC
- Pavimenti in linoleum
- Vinile