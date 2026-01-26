Detergente per pavimenti in pietra RM 537 per lavapavimenti FC3, FC5, FC7, 500ml

Risultati eccellenti su piastrelle, pietra e pietra naturale. Rimuove delicatamente le macchie ed è adatto anche per PVC e linoleum.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (ml) 500
Confezione da (Pezzo(i)) 8
Peso (kg) 0,5
Peso con imballo (kg) 0,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 65 x 65 x 210
Aree di applicazione
  • Piastrelle
  • Superfici in pietra
  • Pavimenti in PVC
  • Pavimenti in linoleum
  • Vinile