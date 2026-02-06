Con il lavapavimenti FC 4-4 non è più necessario passare l'aspirapolvere prima di pulire e si può rimuovere lo sporco quotidiano in un solo passaggio. Con la durata della batteria fino a 30 minuti, è possibile pulire senza sforzo aree fino a 90 metri quadrati. Il caricabatterie rapido Duo in dotazione consente la ricarica in soli 70 minuti. Un segnale visivo viene utilizzato per comunicare quando è necessario riempire il serbatoio dell'acqua pulita e svuotare il serbatoio dell'acqua sporca. Dopo aver attivato il dispositivo, i due rulli vengono automaticamente inumiditi con l'acqua pulita del serbatoio. L'FC 4-4 pulisce anche i punti difficili da raggiungere e raccoglie facilmente i capelli. Il contatto diretto con lo sporco viene evitato grazie al serbatoio dell'acqua sporca integrato, che può essere rimosso e pulito dopo l'utilizzo del dispositivo. L'FC 4-4 sta in piedi da solo e può essere riposto in modo salvaspazio grazie alla sua maniglia rimovibile. Il dispositivo è adatto a tutti i pavimenti duri. Le batterie intercambiabili Kärcher Battery Power da 4 V sono compatibili con tutti i dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.