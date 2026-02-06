Lavapavimenti senza fili FC 4-4 Battery Set
FC 4-4 rimuove lo sporco quotidiano solido e liquido in modo preciso e rapido con le sue due modalità di pulizia. Include batterie intercambiabili e caricabatterie rapido Duo.
Con il lavapavimenti FC 4-4 non è più necessario passare l'aspirapolvere prima di pulire e si può rimuovere lo sporco quotidiano in un solo passaggio. Con la durata della batteria fino a 30 minuti, è possibile pulire senza sforzo aree fino a 90 metri quadrati. Il caricabatterie rapido Duo in dotazione consente la ricarica in soli 70 minuti. Un segnale visivo viene utilizzato per comunicare quando è necessario riempire il serbatoio dell'acqua pulita e svuotare il serbatoio dell'acqua sporca. Dopo aver attivato il dispositivo, i due rulli vengono automaticamente inumiditi con l'acqua pulita del serbatoio. L'FC 4-4 pulisce anche i punti difficili da raggiungere e raccoglie facilmente i capelli. Il contatto diretto con lo sporco viene evitato grazie al serbatoio dell'acqua sporca integrato, che può essere rimosso e pulito dopo l'utilizzo del dispositivo. L'FC 4-4 sta in piedi da solo e può essere riposto in modo salvaspazio grazie alla sua maniglia rimovibile. Il dispositivo è adatto a tutti i pavimenti duri. Le batterie intercambiabili Kärcher Battery Power da 4 V sono compatibili con tutti i dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.
Caratteristiche e vantaggi
All-in-one: rimuove sporco secco e umido in una sola passataRisparmio di tempo del 50%: la tecnologia di raccolta dello sporco grossolano consente di pulire senza il fastidio di passare l'aspirapolvere in anticipo. Aspirazione ottimale dei capelli con filtro per capelli integrato Pulisce fino al bordo
La pulizia è del 20% * più comoda ed efficace rispetto ai metodi tradizionaliSistema a 2 serbatoi: i rulli vengon bagnati costantemente con l'acqua erogata dal serbatoio dell'acqua pulita, mentre lo sporco viene raccolto nell'apposito serbatoio dell'acqua sporca Senza sforzo: non occorre più trascinare un secchio in giro, strizzare a mano il panno e strofinare I rulli sono lavabili in lavatrice a 60 ° C
Due diverse modalità di puliziaLa rotazione del rullo e la quantità d'acqua sono regolabili in base al tipo di sporco e di pavimento. Adatto a tutti i pavimenti duri, inclusi parquet, laminato, piastrelle in pietra e ceramica, PVC e vinile. Bassa umidità residua significa che i pavimenti sono nuovamente pedonabili dopo circa 2 minuti.
Alimentazione a batteria Kärcher da 4 V
- Lunga durata e potente grazie alle celle agli ioni di litio.
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.
Senza il vincolo dei cavi e maneggevole
- Pratica per le interruzioni di lavoro: il dispositivo sta in piedi da solo
- Pulizia senza fatica sotto i mobili e intorno agli oggetti
Monitoraggio intelligente del livello del serbatoio
- Segnale visivo quando il serbatoio dell'acqua dolce è vuoto e quello dell'acqua sporca è pieno.
- Rapporto equilibrato: il serbatoio dell'acqua sporca è pieno quando il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto.
Facile pulizia del dispositivo
- Funzione di pulizia del dispositivo e del rullo
- Pulizia semplice del filtro per capelli con la spazzolina in dotazione
- Il serbatoio dell'acqua di scarico è lavabile in lavastoviglie e può essere svuotato senza entrare in contatto con lo sporco
Maniglia rimovibile e stazione di parcheggio con deposito per i rulli
- Stivaggio salvaspazio grazie all'altezza di stivaggio regolabile, che può essere ridotta di circa 30 cm.
- I rulli possono essere riposti ordinatamente direttamente sulla stazione di parcheggio
Molto silenziosa
- Volume di soli 57 dB.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria a 4 V
|Serbatoio acqua pulita (ml)
|400
|Serbatoio acqua sporca (ml)
|200
|Ampiezza rullo (mm)
|300
|Tempo di asciugatura del pavimento (min)
|circa. 2
|Rumorosità (dB(A))
|57
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|nominale 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Resa (Ah)
|2,5
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|2
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 90 (2,5 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|circa. 30 (2,5 Ah)
|Tempo necessario per ricaricare la batteria (min)
|50 / 70
|Potenza di uscita (A)
|2 x 2,5
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Peso senza accessori (kg)
|3,4
|Peso con imballo (kg)
|6,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|225 x 310 x 1200
* I detergenti per pavimenti Kärcher ottengono prestazioni di pulizia fino al 20% migliori rispetto a un mocio convenzionale con rivestimento in tessuto nella categoria di test "Pulitura". Si riferisce ai risultati medi dei test per l'efficienza di pulizia, l'assorbimento dello sporco e la pulizia dei bordi.
Scope of supply
- Variante: Batterie e caricabatterie inclusi
- Batteria: Batteria da 2,5 Ah Batteria di alimentazione (2 pz.)
- Caricabatterie: Caricabatteria rapido da 4 V (1 pz.)
- Rullo universale: 2 Pezzo(i)
- Detergenti: RM 536 detergente universale, 30 ml
- Spazzola per la pulizia
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio
- È possibile regolare la velocità di rotazione dei rulli e il volume dell'acqua erogata
- Stazione di parcheggio e lavaggio rulli e relativo supporto d'appoggio
- Modalità autopulente
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Anche su sporco ostinato
- Sporco grossolano
- Sporco fine
- Aspirapolvere
- All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido
