Robot lavapavimenti RCF 3
RCF 3 lava ogni tipo di pavimento in modo completamente autonomo e offre risultati eccellenti grazie all'innovativa tecnologia del rullo FC. Dotato di rilevamento dei tappeti.
Pulisci i pavimenti premendo solo un pulsante: RCF 3 si prende cura dei tuoi pavimenti e ti fa risparmiare tempo e fatica. Grazie all'innovativa tecnologia del rullo, il robot lavapavimenti non solo pulisce lo sporco ostinato e i liquidi, ma raccoglie anche le piccole particelle di sporco e la polvere. Rileva automaticamente i tappeti. RCF 3 possiede due serbatoi: uno fornisce acqua sempre pulita al rullo e l'altro raccoglie l'acqua sporca. Anche le particelle di sporco sono raccolte e trasportate nel serbatoio dell'acqua sporca. Differenti modalità di pulizia possono essere impostate dalla pratica app, rendendo il robot versatile per diversi tipi di lavoro. Per iniziare la pulizia è sufficiente schiacciare il bottone superiore o avviarlo tramite app. In caso di problemi, RCF 3 li segnalerà tramite app o tramite avviso vocale.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia a rulli FCIl robot RCF 3 funziona con la collaudata tecnologia a rulli di Kärcher, che garantisce una pulizia a umido particolarmente accurata dei pavimenti duri. Lo sporco secco e leggero, ad esempio la polvere, le briciole o lo sporco della strada, viene raccolto direttamente durante la pulizia a umido e, insieme all'acqua di lavaggio utilizzata, nel serbatoio dell'acqua sporca. La tecnologia a rullo con pulizia continua del rullo e il sistema a 2 serbatoi garantiscono risultati ottimali anche su superfici più ampie, poiché si lavora sempre con un rullo pulito.
Sistema a 2 serbatoi con indicatori del livello di riempimentoCon un ingegnoso sistema a 2 serbatoi: il rullo in microfibra viene costantemente inumidito con acqua fresca dal serbatoio dell'acqua fresca. L'acqua usata e lo sporco vengono raccolti nel secondo serbatoio. Gli indicatori del livello di riempimento del serbatoio indicano se il serbatoio dell'acqua sporca è pieno o se il serbatoio dell'acqua dolce è vuoto. In entrambi i casi, il robot interrompe il suo lavoro e torna alla stazione di ricarica. Il display viene indicato tramite LED direttamente sul robot di pulizia e anche tramite una notifica nell'app.
Rilevamento ed evitamento dei tappetiL'RCF 3 rileva automaticamente le superfici in moquette grazie a un sensore a ultrasuoni e le mostra sulla mappa dell'app. Durante la pulizia, il robot gira intorno ai tappeti con una strategia di guida intelligente ed evita che si bagnino. Se necessario, la funzione di evitamento dei tappeti può essere disattivata tramite l'app, in modo che il mop robotico passi su tutte le superfici, anche sui tappeti a pelo corto.
Funzione di autopulizia del rullo
- Sul bordo del raschiatore, lo sporco viene continuamente rimosso dal rullo durante la pulizia e raccolto in modo affidabile dal pettine o trasportato nel serbatoio dell'acqua sporca.
- I migliori risultati di pulizia grazie alla collaudata tecnologia dei rulli e al sistema a 2 serbatoi: l'acqua sporca e le particelle vengono rimosse dal rullo durante il ciclo di pulizia. Ideale anche per aree più ampie.
Comodamente controllato tramite l'app tramite WiFi
- L'app può essere utilizzata per adattare molte delle impostazioni alle preferenze individuali.
- L'applicazione consente di controllare e configurare il robot di pulizia da qualsiasi luogo. Anche se non siete a casa.
- Le informazioni sullo stato attuale del dispositivo e un display che mostra l'attuale avanzamento della pulizia sono disponibili tramite l'app.
Mappatura precisa dei pavimenti esistenti e possibilità di personalizzazione versatile nell'applicazione
- L'applicazione può memorizzare più mappe, ad esempio per più piani.
- Definizione di zone che non devono essere attraversate e pulite (ad esempio tappeti, aree di gioco e ostacoli più grandi) o che devono essere affrontate in modo specifico e pulite singolarmente.
- Definizione di impostazioni di pulizia individuali (intensità di pulizia, quantità di acqua, numero di passate) per stanze o aree specifiche, a seconda dei requisiti di pulizia o del grado di sporco.
Programma orario
- Puoi programmare i tempi di pulizia e creare piani di pulizia tramite l'app.
- L'RCF 3 avvia autonomamente le operazioni di pulizia in base a date/orari programmati.
Uscita vocale
- Sempre informati: l'RCF 3 utilizza l'emissione vocale per fornire informazioni importanti e condividere lo stato attuale.
- Se il robot mop ha bisogno di aiuto o di assistenza, in molte situazioni ve lo dirà tramite l'emissione vocale.
Sensori di caduta
- I sensori di caduta impediscono in modo affidabile che l'RCF 3 cada da gradini o sporgenze.
- I sensori scansionano continuamente il pavimento. Se viene rilevata una caduta di grandi dimensioni o un rischio simile, il controller riceve un segnale che attiva il robot a girare.
Protezione dei dati e aggiornamenti
- In qualità di produttore con sede in Germania, Kärcher attribuisce grande importanza alla protezione dei dati e presta estrema attenzione a garantire che tutti i requisiti legali applicabili a tale riguardo siano soddisfatti.
- L'intero trasferimento di dati tra l'app Home Robots sullo smartphone e il robot mop avviene tramite un cloud su server situati esclusivamente in Germania.
- Aggiornamenti regolari migliorano ed estendono le prestazioni del robot e dell'app. Ciò significa anche che la sicurezza del sistema viene costantemente aggiornata per soddisfare le specifiche attuali.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|180
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Capacità della batteria (Ah)
|5,2
|Autonomia per carica (min)
|120
|Prestazioni dell'area (a seconda della modalità di pulizia) (m²)
|80
|Serbatoio acqua dolce (ml)
|430
|Serbatoio dell'acqua sporca (ml)
|115
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Peso del robot di pulizia (kg)
|4,5
|Peso, stazione base (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|7,2
|Altezza del robot (mm)
|120
|Diametro del robot (mm)
|340
|Dimensioni, stazione di ricarica (L x P x A) (mm)
|142 x 153 x 124
Scope of supply
- Rulli in microfibra: 2 Pezzo(i)
- Strumento di pulizia
- Serbatoio acqua dolce
- Serbatoio dell'acqua sporca
- Stazione di ricarica
Dotazione
- pulizia autonoma
- Sensori di caduta
- Sensore tappeto
- funzionamento tramite app
- Connessione tramite WLAN
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
- Uscita vocale
- Sistema di navigazione laser (LiDAR)
- Programma orario: diversi timer possibili
- Modalità di pulizia: Pulizia a umido/ Sistema automatico/ Macchiare
Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
