Pulisci i pavimenti premendo solo un pulsante: RCF 3 si prende cura dei tuoi pavimenti e ti fa risparmiare tempo e fatica. Grazie all'innovativa tecnologia del rullo, il robot lavapavimenti non solo pulisce lo sporco ostinato e i liquidi, ma raccoglie anche le piccole particelle di sporco e la polvere. Rileva automaticamente i tappeti. RCF 3 possiede due serbatoi: uno fornisce acqua sempre pulita al rullo e l'altro raccoglie l'acqua sporca. Anche le particelle di sporco sono raccolte e trasportate nel serbatoio dell'acqua sporca. Differenti modalità di pulizia possono essere impostate dalla pratica app, rendendo il robot versatile per diversi tipi di lavoro. Per iniziare la pulizia è sufficiente schiacciare il bottone superiore o avviarlo tramite app. In caso di problemi, RCF 3 li segnalerà tramite app o tramite avviso vocale.